Detenido un español en Róterdam (Países Bajos) al volante de una furgoneta con bombonas de gas

Las autoridades holandesas han detenido en Róterdam a un ciudadano español que conducía una furgoneta cargada con bombonas de gas, en el marco de un despliegue antiterrorista emprendido a raíz de una amenaza por posible atentado que había sido detectada horas antes por la Guardia Civil española.

La sala Maassilo, donde iba a tener lugar el concierto del grupo estadounidense Allah-las, ha anunciado en su Twitter la suspensión de la actuación y ha confirmado que la orden se debió a una "amenaza terrorista". El lugar fue evacuado poco después de las 19.00, apenas una hora y media antes del inicio del espectáculo.

El alcalde de Róterdam, Ahmed Aboutaleb, ha explicado en una comparecencia ante los medios que el chivatazo procedió de las fuerzas de seguridad de España y era lo suficientemente serio como para no correr ningún riesgo. Según este aviso, se podía producir un atentado durante el concierto.

En concreto, el aviso había sido remitido por el Servicio de Información de la Guardia Civil, que traslado "de inmediato" a Países Bajos una información conocida por "fuentes propias" y que alertaba de un posible ataque, según fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por Europa Press. La Guardia Civil mantiene abiertas sus pesquisas.

Las fuerzas de seguridad han localizado en la zona un vehículo con matrículas españolas que tenía varias bombonas de gas en su interior y han detenido a su conductor, de nacionalidad española. La Policía de Rotérdam ha señalado en un tuit que ha sido trasladado a dependencias policiales para ser interrogado.

Fuentes policiales citadas por la cadena holandesa NOS han asegurado que hasta el lugar se ha desplazado un equipo de las fuerzas especiales, así como un gran número de agentes con chalecos antibalas. Las imágenes difundidas por los medios muestran la zona acordonada.

Países Bajos se encuentra en nivel cuatro de alerta por terrorismo, sólo uno por debajo del máximo, lo cual implica asumir que existe un riesgo alto de que se produzca un atentado.

NOMBRE DEL GRUPO

El grupo Allah-las reveló en una entrevista concedida a 'The Guardian' en agosto de 2016 que habitualmente recibían correos electrónicos de personas musulmanas que decían sentirse "ofendidas" por el nombre, pero el cantante, Miles Michaud, alegó que lo habían elegido simplemente porque "sonaba a sagrado", inspirados por la banda escocesa The Jesus and Mary Chain.

"Les respondemos y explicamos por qué elegimos el nombre y, por lo general, lo entienden", explicó el líder de Allah-las al periódico británico. Michaud insistió en que la "intención" del grupo no era ofender a ninguna creencia religiosa.