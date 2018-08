Política

Despliegan una pancarta contra Felipe VI en Plaza Cataluña: "El Rey no es bienvenido en los países catalanes"

En la fachada del número 9 de Plaza Cataluña, donde este viernes se celebran los actos de homenaje a las víctimas de los atentados en Barcelona y Cambrils --a los que acudirán los Reyes-- se ha desplegado una pancarta contra Felipe VI bajo el lema "The spanish King is not welcome in the catalan countries" (El Rey de España no es bienvenido en los países catalanes).