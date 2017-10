Page muestra su apoyo al Estado de Derecho, a la Justicia, a Policía y a Guardia Civil tras la jornada dominical

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha querido expresar su apoyo, tras la jornada de este domingo vivida en Cataluña, "no sólo al Estado de Derecho", sino además "a todas las instituciones que tienen la obligación constitucional de velar en los momentos más difíciles por la garantía y por la observación de la Constitución española".

Así, ha extendido este apoyo "al sistema judicial en su conjunto, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil", un apoyo que considera "muy compartido" por el resto de la sociedad.

En su opinión "sólo se puede recuperar la cohesión desde el respeto elemental a la Constitución". "No puedo entender que un Parlamento o un Gobierno que tiene su origen exclusivamente en la Constitución española lo reclame".

"Puedo entender que haya partidos que reclamen la independencia de Cataluña porque vivimos en democracia, pero una cosa es que los partidos reclamen un ideario y otra cosa es que lo hagan instituciones jurídicas. No pueden negar a la madre, porque además de que es feo, tiene un sentido absurdo", ha insistido.

Así se ha expresado durante su intervención en la inauguración del Congreso Nacional de Empresa Familiar que se celebra en Toledo, donde ha llamado a la "calma y la serenidad" para afrontar el conflicto.

Según el líder del Ejecutivo castellano-manchego, "hoy no es un día normal en la agenda de ningún demócrata", al tiempo que ha querido resaltar los "muchos lazos" que existen entre Cataluña y el resto de España. "Me siento español y me siento catalán", havuelto a decir el presidente castellano-manchego.