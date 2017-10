Denuncian retraso en la apertura de centros de voto en una zona opositora venezolana

El candidato opositor a la gobernación del estado venezolano de Miranda (centro norte), Carlos Ocariz, denunció hoy el retraso en la instalación de los centros de votación en el municipio capitalino Chacao, bastión del antichavismo, como consecuencia de la ausencia de los miembros del Poder Electoral.

"En el municipio Chacao solamente 44 % de las mesas se han instalado. Parte de la 'Operación morrocoy (tortuga)' que quieren llevar a cabo en nuestro estado", señaló Ocariz a los medios desde el centro de voto donde acostumbra a emitir su voto, y al que asistió para animar a la gente, a pesar de haber sido reubicado.

Ocariz hizo esta denuncia tres horas después del tiempo establecido para la apertura de los centros de votación en el país, y destacó que el retraso se debe a la ausencia de los miembros de mesa del Consejo Nacional Electoral (CNE) en esos centros.

"No es posible que si los miembros del CNE no aparecen, que el Plan República (seguridad de los comicios) no permita que los testigos se acrediten y estén en el centro de votación", dijo.

En ese sentido, resaltó que, según la Ley Electoral, si no llegan los miembros del CNE, los testigos se pueden acreditar como miembros.

Sin embargo, afirmó que "eso no está sucediendo en 18 centros de votación del municipio Chacao y (en) siete centros de votación de la parroquia Leoncio Martínez del municipio (capitalino) Sucre".

Asimismo, señaló que en otros municipios se presenta este mismo problema aunque en "menor medida", y que en otros centros de voto "hay problemas con la luz".

"Son parte de los obstáculos", agregó.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dijo que después de dos horas del inicio de la contienda casi el 95 % de los centros estaban abiertos y atendiendo votantes.

Más temprano la funcionaria había reportado que en el estado Miranda, así como en otro par de entidades federales, el promedio de apertura de mesas había sido más bajo que en el resto del país.