Demócrates (escindido de Unió) reclama la independencia: "Ni declaraciones diferidas ni simbólicas"

El portavoz de Demòcrates, Antoni Castellà, ha reclamado que el Parlament aplique el martes la ley del referéndum y declare formalmente la independencia de Cataluña, y ha asegurado que no hay otra opción: "Ni declaraciones diferidas ni declaraciones simbólicas".

En rueda de prensa este lunes, ha sostenido que no hay alternativa a que haya una declaración formal de independencia y que el Parlament se debe declarar "soberano y como república independiente".

Castellà ha criticado que hay algunos sectores del independentismo que piden no hacerlo y ha advertido de que la declaración de independencia es una "línea roja infranqueable", ya que afirma que la ley del referéndum establece que el Parlament debe declarar la independencia en caso de victoria del 'sí' el 1-O y que se debe cumplir.

"La ley del referéndum no es simbólica, la gente que votó el 1-O no era simbólica, los ciudadanos de Cataluña que recibieron la brutal violencia no eran simbólicos", ha defendido.

Ha defendido la legitimidad del resultado del 1-O y está convencido de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "cumplirá la voluntad expresada por los ciudadanos" y declarará la independencia.

NEGOCIACIÓN

Castellà ha destacado que los partidos independentistas están discutiendo cómo se implementa la declaración y qué proceso se abre de negociación, de manera que considera que "los plazos son negociables, pero no la aplicación del resultado".

Ha señalado que la implementación de la declaración de independencia "es progresiva y deseablemente negociada", pero que la mediación se debe producir después de declarar la independencia para que se haga entre dos Estados declarados independientes.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Castellà también ha respondido a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha advertido de que tomarán "todas las medidas que sean necesarias", sin descartar el artículo 155 de la Constitución, si se declara la independencia.

Ha reivindicado que, después de la declaración de independencia, "el artículo 155 no afecta" a Cataluña, ya que considera que el marco jurídico del Estado ya no será vinculante.

También ha reclamado al Gobierno que "respete la voluntad democrática de la mayoría del país e inicie un periodo de negociación", que cree que sería beneficioso para ambas partes.