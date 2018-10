Delgado asegura que se siente "víctima" y acusa al PP de "chantajear" como Villarejo

"No se puede hacer una utilización política de un chantaje al Estado, del que yo soy víctima. No se debe admitir ese chantaje y no se puede revictimizar a la víctima de ese chantaje. Chantajear es difamar, verter mentiras, expandir grabaciones ilegales, conversaciones manipuladas. Pero chantajear también es seguir la lógica que el chantajista quiere", ha dicho.

Delgado ha respondido así, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, a dos preguntas de los diputados del PP Javier Maroto y José Antonio Bermúdez de Castro, que la han acusado de hacer daño a la Justicia y le han exigido que presente su dimisión.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)