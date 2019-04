Delgado pide no hacer "justicia ficción" con posibles indultos sobre eutanasia o independentistas

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya pronunciado a favor de indultar al hombre que ayudó a su mujer enferma a morir, mientras que no lo ha hecho sobre la posibilidad de que esta medida de gracia se conceda a los políticos en prisión preventiva que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por el 'procés' independentista. En ambos casos es necesario que haya una condena firme, según ha recordado la ministra quien ha pedido que no se haga "justicia ficción" con estos asuntos.

Así lo ha dicho la titular de Justicia al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre si el Ejecutivo ha cambiado de opinión en relación a los indultos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se manifestase en este sentido sobre la eutanasia, a raíz del caso de Ángel Hernández y su mujer María José Carrasco, enferma terminal, quién falleció la pasada semana tras suministrarle su marido una sustancia letal para ayudarle a morir.

Delgado ha recalcado que tanto el Ejecutivo como el presidente del Gobierno "han sido constantes" en decir que para conceder esta medida de gracia es necesario que haya una "sentencia condenatoria firme" y valorar todas las "condiciones y situaciones legales" que marca el procedimiento.

"No se puede hacer justicia ficción, no se puede determinar qué va a ocurrir hasta que no se den las condiciones para determinarlo", ha destacado, al mismo tiempo que ha precisado que en ninguno de los dos casos se da aún esa circunstancia.

"SENSIBILIDAD ESPECIAL" ANTE LO SUCEDIDO

En cuanto al caso de Ángel Hernández y su mujer, la titular de Justicia ha subrayado que el líder del Ejecutivo sólo ha hecho una "valoración de los hechos" y recordar la ley de eutanasia que propuso el PSOE en el Congreso de los Diputados en 2018 y que se encuentra paralizada. "Esa es la línea en la que se manifestó", ha indicado.

Posteriormente, Delgado ha puntualizado que lo que ha expresado Sánchez es "la sensibilidad especial ante situaciones humanas como la que se vivió la semana pasada". El pasado 4 de abril, el secretario general del PSOE se mostró en una entrevista "sobrecogido y emocionado" por la historia de Ángel y María José e "incluso un punto indignado: eso tenía que haberse evitado antes".

En esta ocasión no descartó el indulto pero sí instó a esperar "a que el poder judicial actúe" y ha señalado: "El Gobierno y yo mismo, si tengo ese compromiso, también tendré esa sensibilidad y proximidad política de decisión con el marido", dijo.

Sánchez ha prometido que si obtiene "una mayoría parlamentaria" tras las elecciones generales del próximo 28 de abril el derecho a morir dignamente "será reconocido". Asimismo, ha avisado que ni el PP ni Ciudadanos podrán obstruir la aprobación de la ley de la eutanasia.