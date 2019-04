Delgado, a las familias de bebés por gestación subrogada: "El Gobierno está cumpliendo la ley que la prohíbe"

"Hay países donde los niños vienen con sentencia, no con pruebas biológicas que se compran", ha dicho la ministra, después de que una de las manifestantes le reprochara que a bebés nacidos en otros países distintos al ucraniano, como Estados Unidos o Canadá, "sí se les deje entrar y les parezca bien cuando vienen".

Familias de bebés nacidos por gestación subrogada en Ucrania llevan un tiempo exigiendo que sus hijos sean inscritos como españoles de origen en lugar de tener que solicitar el pasaporte ucraniano e iniciar en España los procesos de filiación y adopción.

Delgado, quien ha sido abordada por afectados cuando se disponía a participar en un encuentro con mujeres en la sede de CCOO en la capital almeriense, ha insistido en que el Gobierno "está cumpliendo una ley que está en vigor desde hace once años".

En esta línea, ha matizado, también a interpelación de los afectados, que la suspensión de la concesión de pasaportes e inscripciones "no" se trata de una decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "El Gobierno no ha decidido eso, el Gobierno aplica la ley", ha dicho la ministra, quien ha añadido que desde 2006 "no hay moratoria porque se prohibió la gestación subrogada". "Esto es así, es una realidad porque están la norma y la legalidad", ha apuntillado.

Acompañada en todo momento por el ministro de Cultura y número uno por Almería al Congreso, José Guirao, quien ha tratado de mediar entre su compañera en el Gobierno y los manifestantes, Delgado ha señalado que el Ejecutivo ha "intentado buscar una solución" a las situaciones que se están dando y "pensando, precisamente, en los niños".

"SE VAN A KIEV PORQUE ES MUCHO MÁS BARATO QUE EN OTROS PAÍSES"

"Pero tenemos una ley, una norma que prohíbe el alquiler de vientres", ha insistido para, a continuación y ante los reproches de sus interlocutores, preguntar "¿por qué se van a Kiev?, porque es mucho más barato, es una barbaridad tremenda".

La ministra ha repetido esta idea en otro momento de la conversación con los afectados cuando se ha acusado al Ejecutivo del que forma parte de "pasarse los artículos del Código Civil por el forro, directamente" al no aplicar la moratoria que demandan.

"Después de la prohibición se han producido una serie de situaciones de españoles que se han ido fuera buscando un vientre, lo han alquilado a través de agencias, han tenido su bebe y, en algunos casos, hasta se puede devolver a los niños. Esto es una barbaridad tremenda, es una realidad", ha afirmado.

Por último, y entre gritos de 'no hay derecho, no hay derecho' o 'mentira' cuando ha asegurado que se ha dado orden al consulado para que un médico forense examine a los niños que están enfermos, Delgado ha reiterado que la diferencia entre Ucrania y otros países es que de estos últimos "vienen con sentencia, no con una prueba biológica que se compra".

"SOMOS UN GOBIERNO FEMINISTA"

Posteriormente, ya en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto sectorial, la ministra ha empezado su intervención ante los medios defendiendo el carácter "feminista" del Gobierno de Pedro Sánchez, que "trabaja por la igualdad y va a seguir trabajando ahora y en el futuro".

Ha trasladado que, desde el PSOE, "no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás" en el trabajo por la igualdad de género "frente a los que quieren banalizar la violencia de género poniéndole distintos nombres y frente a aquellos que adjetivan el feminismo".

"Tenemos el firme propósito de seguir trabajando por esta igualdad y contra la violencia de género, que es una verdadera lacra que padecemos", ha concluido, para hacer referencia a la dotación de 200 millones para el desarrollo del pacto de estado que se consigno el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que no salió adelante.