Delgado dice estar a disposición de Sánchez para las listas del PSOE

En declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, Delgado ha asegurado que está a disposición del presidente para la confección de las listas electorales. "He venido a la política de su mano. Estoy porque él me llamó y me dijo que quería que fuese ministra, lo que fue un verdadero honor", ha recalcado.

Así, ha explicado que comparte con Sánchez una "visión progresista de España, su apuesta por el diálogo y por el servicio público". Preguntada si entonces quiere permanecer en política, Delgado ha explicado que su objetivo es realizar un servicio público y estará "donde mejor lo pueda desarrollar".

GOBIERNO EN FUNCIONES

La ministra de Justicia ha asegurado que el adelanto electoral estaba entre las posibilidades que cabía esperar tras el bloqueo del Congreso de los Diputados a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

Y sobre el tiempo que podría estar este Ejecutivo en funciones, Delgado ha evitado hablar de si Sánchez les había comentado este escenario y se ha centrado en que el Gobierno tiene que aprovechar para trabajar las dos semanas que quedan antes de que se disuelvan las Cortes.

"Tenemos dos Consejos de Ministros, hay cosas que se pueden hacer. Hay otras cuestiones que decaen, como la actividad legislativa, pero todavía tenemos controles en las Cámaras", ha indicado. "Hasta que no lleguemos al 28 de abril no sabremos para cuánto tiempo estaremos en funciones", ha admitido.

"Lo responsable es plantear que podemos hacer, si en 9 meses hemos trabajado muy deprisa, tenemos dos semanas con la misma ilusión y ganas", ha resumido, reconociendo que no sabe si se podrá formar Gobierno antes de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo.