Delgado pide no banalizar "bajo ningún concepto" los delitos sexuales: "Lo que no es no es sí"

La 'popular' manifestó este martes en el debate electoral del 28A a seis en TVE: "¿Un silencio es un no? ¿Ustedes dicen que un silencio es un no? Una duda: ¿De verdad van diciendo ustedes 'sí, sí, sí hasta el final?".

Tras un acto de campaña del PSPV en Valencia sobre justicia, la ministra ha subrayado a los periodistas que "son delitos muy graves con los que bajo ningún concepto se puede banalizar y, desde luego, aminorar la gravedad que tienen". "Todos conocemos y sabemos en qué consisten", ha recalcado, para hacer hincapié en que "con este tipo de acciones criminales no se puede jugar ni banalizar".

Respecto a la reforma que plantea el PSOE, ha explicado que el Gobierno trabajaba en un proyecto para reformar los delitos contra la libertad sexual, con unos trabajos "muy avanzados" en la comisión de codificación de su Ministerio de Justicia.

El objetivo era "mejorar la redacción y aclarar algunos conceptos, como por ejemplo la desaparición del de agresión sexual por violación, y sobre todo ir a una no banalización de estos delitos"; ha desgranado la titular de Justicia.

También ha aludido a la reforma durante su intervención en el acto, para destacar que, con la reforma, "cualquier acción de tipo sexual sin consentimiento es punible". "Eso no se puede hacer; así de claro, ya está", ha enfatizado, y ha criticado en este punto sobre el hecho de que se ha haya "bromeado" con el consentimiento.

Delgado ha rechazado así la "burla contra las mujeres" que ve en las afirmaciones de la candidata del PP. "El no es no, y lo que no es no es sí, y ya está", ha remachado.

VIENTRES DE ALQUILER Y VIOLENCIA MACHISTA

En la misma línea, ha destacado la postura del Gobierno "absolutamente en contra" de los vientres de alquiler, que ha descrito como "el comercio de las mujeres como máquinas de parir" y ha recordado que es una práctica prohibida desde 2006. "Se estaba mirando hacia otro lado y se ha dicho 'no'".

Respecto a la lucha contra la violencia machista, la ministra ha puesto el foco sobre la cifra "brutal" de 992 mujeres fallecidas desde que en 2003 se empezaran a contabilizar en España. "Ya hay más mujeres que han muerto por violencia de género que víctimas de ETA o del terrorismo yihadista", ha lamentado.

Y ha reivindicado: "Ni un paso atrás. No le vamos a cambiar el nombre; si se muere una mujer, se muere una mujer. Ni entrar en eufemismos de feminismo liberal o feminismo a medias".