Política

http://www.teinteresa.es/politica/Delegado-Gobierno-repatriacion-extranjeros-acompanados_0_2100990022.html

Delegado de Gobierno señala que la repatriación de menores extranjeros no acompañados ya la recoge la normativa en vigor

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha aclarado este viernes que la repatriación de menores extranjeros no acompañados (MENA) marroquíes para ser reagrupados con sus familias, no es una nueva práctica, sino que es algo ya previsto en la normativa actual, pero que normalmente no se puede aplicar, al no localizarse a sus familias.