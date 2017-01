Política

http://www.teinteresa.es/politica/Delegado-Gobierno-Pais-Vasco-intentara_0_1717028346.html

Delegado Gobierno País Vasco: "no se va a producir la retirada de recursos porque sí", pero se intentará el acuerdo

El nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que "no se va a producir la retirada de recursos" interpuestos por el Gobierno central contra leyes y decisiones vascas "porque sí", ya "hay razones por las dos partes" para mantener sus posiciones. No obstante, ha dicho que "la voluntad de acuerdo ha mejorado mucho" y se puede "buscar la interpretación más adecuada" para que no sean los tribunales quienes resuelvan, finalmente.