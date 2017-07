Delegado en Euskadi: "La Guardia Civil tiene que estar en el País Vasco"

El delegado del Gobierno en Euskadi, Javier de Andrés, ha asegurado que "la Guardia Civil tiene que estar en el País Vasco" porque así lo "establece la Constitución y lo reconoce el Estatuto" de Gernika, y lo mismo sucede con la Policía Nacional y la Ertzaintza.

"Las tres policías van a actuar y a seguir actuando en el País Vasco", ha indicado en una entrevista con Efe De Andrés, al ser preguntado por si se baraja algún reajuste de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras cerrarse el conflicto sobre la tasa de reposición de la Ertzaintza.

El delegado del Gobierno ha explicado que la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza tienen cada una un área de competencia en Euskadi y "cada cual actúa entendiendo y disponiendo de los medios que considera oportuno".

Así ha matizado que el Gobierno Vasco no ha planteado en la Junta de Seguridad ni en ninguna otra reunión que se ha celebrado en el ámbito de la seguridad un debate sobre las competencias y los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado en Euskadi. "No es un tema conflictivo", ha resumido.

"Los vascos tenemos que ver esto como una cosa natural" ha añadido De Andrés, quien también ha indicado que las tres policías tienen "un papel complementario", "no son excluyentes" y funcionan los mecanismos de colaboración entre ellas, lo que es una "ventaja" para el ciudadano.

"No hay conflictos ordinariamente. No me he encontrado con ninguno en los siete meses que llevo en el cargo y tampoco me constan conflictos relevantes anteriores", ha explicado el delegado del Gobierno, quien ha dejado claro que está definido el papel de cada fuerza y hasta dónde llega cada una.

Ha añadido que un ejemplo de esa colaboración es la lucha contra el yihadismo, donde la Policía Nacional y la Guardia Civil están "muy bien preparadas" y cuentan con una "dimensión" que les permite abordar este tipo de violencia, mientras que la Ertzaintza aporta su conocimiento del terreno porque "está en la calle y conoce lo que está pasando".