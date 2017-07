Delegado en Euskadi: Habrá transferencias si el Gobierno Vasco se ajusta al Estatuto

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha asegurado que habrá "resultados positivos" en la negociación sobre transferencias pendientes a Euskadi si el Ejecutivo vasco "está dispuesto a ajustarse" a lo que establece el Estatuto de Gernika y la Constitución.

En una entrevista con Efe, De Andrés ha lanzado esta advertencia tras conocerse que los Ejecutivos central y vasco han acordado iniciar a la vuelta de las vacaciones las negociaciones de las transferencias pendientes a Euskadi.

El delegado del Gobierno en el País Vasco ha recordado que el "problema" en esta cuestión ha estado en que "frecuentemente" el Gobierno Vasco ha tenido aspiraciones que "rompían los acuerdos previos y básicos" como el Estatuto de Gernika y la Constitución.

Sin embargo ha recalcado que si ahora el Gobierno Vasco de coalición de PNV/PSE-EE que dirige Iñigo Urkullu "se ajusta" a estas normas será "posible" alcanzar acuerdos. "Si no, va a ser mucho más difícil", ha matizado.

Entre las prioridades del programa de gobierno de nacionalistas y socialistas vascos hay dos transferencias que se han señalado como prioritarias: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y la de Prisiones. El escollo parece estar en la primera donde el Gobierno central mantiene que no romperá la "caja única" de la Seguridad Social.

De Andrés ha recordado que existen sentencias del Tribunal Constitucional que defienden la "unidad" de la "solidaridad" de la Seguridad Social y ha indicado también que por una cuestión práctica sería "terriblemente negativo" y un "pésimo negocio" para los vascos que se fracturara esa caja.

"Tenemos un déficit en la Seguridad Social superior al de la media española y un pronóstico de envejecimiento y de pagos por pensiones en un futuro próximo que es muy superior al del resto de España" ha añadido De Andrés, quien ha aseverado que Euskadi saldría "perdiendo".

Ha matizado que las transferencias "se tienen que centrar en aquellas materias que no vulneren la solidaridad nacional".

A pesar de estas discrepancias, De Andrés ha valorado el clima de entendimiento abierto entre los dos gobiernos que ha permitido, entre otras cuestiones, que se cierre un acuerdo sobre la Ley del Cupo y el Concierto Económico y que el PNV apoye los presupuestos del Ejecutivo de Mariano Rajoy para 2017 y avale el techo de gasto de 2018.

Esa voluntad de entenderse, que dice que observa en ambas partes, es lo que la sociedad quiere y un reflejo de la "política inteligente que no todos llegan a comprender", ha remarcado De Andrés, quien ha mostrado su deseo de que el PNV no vuelva a la época de Ibarretxe ni opte por la vía catalana porque eso no es "fructífero" para la ciudadanía.

"Espero que no lo hagan", ha afirmado De Andrés, quien se ha referido a la "tendencia" del PNV a "jugar a tensar y destensar las relaciones con el conjunto de España" a la vez que ha apelado a dejar al margen las diferencias que existen entre esa formación y el PP para buscar "puntos de encuentro".

Preguntado por la bilateralidad que reclama el Gobierno Vasco, el representante del Ejecutivo central en Euskadi ha dicho que él entiende ese tipo de relación cuando se trata de los gobiernos de Francia y Grecia.

Asimismo ha arremetido contra el concepto "nación de naciones" que defiende el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que según ha recalcado supone "una vuelta al pasado", "mirar más al medievo que al futuro" y que llevaría a España a un "conflicto permanente", estableciendo "nuevas barreras" y "asimetrías".

"Si queremos avanzar tenemos que buscar un modelo de Estado que tienda hacia la igualdad de los ciudadanos y las diferencias que existan o puedan existir ir salvándolas o limándolas, ese creo que es el modelo de futuro, que es el que se está buscando en el conjunto de Europa", ha reflexionado De Andrés.

Además ha dicho que no ve que el PNV apoye lo que defiende Sánchez y ha asegurado que tiene la sensación incluso de que los nacionalistas ven con "mucho escepticismo" ese planteamiento.