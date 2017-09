La Delegación del Gobierno aborda el referéndum con 60 cónsules en Barcelona

El subdelegado del Gobierno en Barcelona, Emilio Ablanedo, se ha reunido este viernes durante una hora con 60 cónsules acreditados en Barcelona para abordar el referéndum del 1 de octubre.

El encuentro estaba convocado a las 11.30 horas en el Archivo de la Corona de Aragón, ubicado en el Pau de Lloctinent de Barcelona y a pocos metros del Palau de la Generalitat, si bien ha empezado sobre las 11.50.

Han asistido, entre otros, los cónsules de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, China, Israel, México, Emiratos Arabes, Argentina, Japón, Suiza, Suecia, Finlandia, Marruecos y Países Bajos.

Según fuentes cercanas, Ablanedo citó a los diplomáticos el jueves pero tenía previsto celebrar esta reunión desde hace días para dar respuesta a las inquietudes y dudas que le hacían llegar sobre el proceso independentista y el referéndum.

Y precisamente el 1-O ha protagonizado el encuentro, que ha durado una hora, y tras el que la mayoría de diplomáticos ha declinado hacer declaraciones: las citadas fuentes han señalado que antes de abandonar la reunión han agradecido las explicaciones que se les ha dado.

PREOCUPACIONES DE LOS CÓNSULES

Sí que ha atendido a los medios el cónsul de Gambia en Barcelona, Juan Antonio del Moral, que ha explicado que muchos de los asistentes han mostrado su preocupación por la seguridad de los turistas de sus respectivos países ante posibles altercados.

Según Del Moral, desde la Delegación del Gobierno se les ha asegurado que va haber "seguridad total" el domingo y que los turistas pueden estar tranquilos.

"Será como cuando uno va a otra ciudad y ve una manifestación, que puede meterse o irse. Dependerá de la voluntad propia de cada turista", ha añadido.

Él ha preguntado en la reunión qué ocurrirá en aquellos Centros de Atención Primaria (CAP) que abren los domingos y que se han establecido como puntos de votación.

"Se me ha dicho que la primera decisión la tomarán los Mossos como policía judicial, pero no hay protocolo", ha añadido, y ha precisado que la información que se ha compartido en el encuentro ha sido principalmente técnica y jurídica, y que no se ha entrado en valoraciones políticas.

HABRÁ MUCHA GENTE QUE QUERRÁ VOTAR

Del Moral no duda de que habrá mucha gente el domingo que querrá votar, también gente del país que representa: "Alguna veces veo hijos, que ya han nacido aquí, con banderas 'esteladas' y hay que respetar, aunque sea con jocosidad, estos actos jocosos que se realizan a veces en la calle".

También ha dicho que la principal pregunta que hacen los ciudadanos en el Consulado de Gambia es si la votación es legal, y que se enteró del encuentro de este viernes por la prensa porque la convocatoria se ha enviado con pocas horas de antelación.