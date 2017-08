Rivera pide un "apolítico" como Defensor del Pueblo y avisa que Ciudadanos no quiere un ex del PP o del PSOE

Ciudadanos prefiere que el próximo Defensor del Pueblo no sea un "ex" del PP o del PSOE, sino que se elija a una figura "lo más apolítica posible" y con un perfil institucional. En ese perfil no le encajan ni Luisa Fernanda Rudi (PP), expresidenta del Congreso y del Gobierno de Aragón, ni el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán, que ejerce el cargo en funciones desde que acabó el mandato de Soledad Becerril.

"Todavía no lo hemos hablado con PP, PSOE y Podemos. Pero ya que tenemos la oportunidad de renovar una institución importante como es el Defensor del Pueblo y que por primera vez no hay bipartidismo, creo que sería importante que fuera un personaje lo más apolítico posible o, por lo menos, que tenga una trayectoria detrás más allá de la política", ha declarado el presidente de Cs, Albert Rivera, en una entrevista con Europa Press.

En su opinión, el Defensor del Pueblo "no tiene que ser del PP o del PSOE, tiene que ser un defensor de los ciudadanos españoles, de sus derechos". Además, le gustaría que adoptase una actitud "más proactiva que la que ha tenido en las últimas décadas".

APRENDER DE LOS INFORMES DEL DEFENSOR

Rivera considera que en España a esta figura no se le ha dado la relevancia que realmente tiene y que eso debería cambiar: "Creo que los gobiernos deberían atender más a lo que dicen los Defensores del Pueblo advirtiendo de algunos errores o de cambios legislativos".

En cuanto a Rudi y Fernández Marugán, dos de los nombres que se barajan como posibles sucesores de Becerril, el líder de la formación naranja ha dicho que "no parecen estar muy lejos del PP o del PSOE" y, por tanto, no representan el perfil que busca Ciudadanos.

"Si yo tuviera que diseñar esa institución y el próximo mandato, creo que sería mucho mejor alguien con un perfil institucional, con una base jurídica... Que tuviera unas características concretas, y no tanto que sea un ex de otro partido", ha explicado, añadiendo que Cs transmitirá este planteamiento a los demás partidos para intentar encontrar un candidato "de consenso".

Por otro lado, el presidente de Ciudadanos se ha referido a la futura renovación del Consejo de Administración de RTVE y de su presidente, que también debe pasar por el Parlamento. El pasado 22 de junio, PP, PSOE, Unidos Podemos, Cs y PNV alcanzaron un acuerdo para renovar a los directivos de la corporación en un plazo de tres meses y en un formato parecido al concurso público, aunque la votación final la tendrán las Cámaras.

Puesto que ahora se precisará el apoyo de dos tercios de la Cámara para nombrar a los consejeros de RTVE --aunque también se permitirá la mayoría absoluta como sistema de desbloqueo en el caso de que no haya acuerdo en la Cámara para elegir candidatos--, Rivera ha señalado que "tiene que haber un consenso muy amplio" y por eso cree que su partido tendrá un papel importante en la decisión que se tome.

GENTE QUE SEPA DE TELEVISIÓN Y RADIO

"Nosotros queremos al frente de RTVE un equipo profesional que sepa de televisión y de radio", es decir, "que tenga experiencia en eso, que no sean políticos", ha subrayado. La segunda demanda de Cs es que ese equipo tenga "una visión moderada y plural de la radiotelevisión pública" y que defienda el interés general, de manera que "no sean 'hooligans' de un extremo u otro de la Cámara".

A partir de ahí, "estamos dispuestos a negociar con los demás y a buscar personas de consenso", ha añadido Rivera, que ha afirmado que Ciudadanos no está pensando en ningún candidato concreto porque lo que le importa, más que el nombre, es conocer cuál sería su proyecto para RTVE, un ente que actualmente "está a la deriva".