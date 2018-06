'Defender Podemos Andalucía' rechaza el proceso "antidemocrático" seguido para convocar primarias

Así lo ha denunciado públicamente esta plataforma de ámbito andaluz, en un comunicado remitido a Europa Press, señalando que supieron este lunes por los medios de comunicación que se hallan desde hoy martes "en un proceso de primarias internas en Podemos Andalucía", y que desconocían, "hasta este momento, el contenido del reglamento que regula esa convocatoria y los mecanismos de presentación de candidaturas".

De hecho, "tampoco está activa la plataforma para la presentación en la que se tendría que desarrollar todo el proceso", aunque, por lo publicado, saben que el plazo para la preinscripción de candidaturas individuales "termina el viernes próximo y, "al parecer, los inscritos que quieran presentarse en equipos tienen que presentar una alternativa a Teresa Rodríguez, como candidata a presidir la Junta" de Andalucía.

Para esta plataforma de Podemos, la líder de su partido en Andalucía, Teresa Rodríguez, y su equipo "parten de que no hay ninguna estructura de corriente interna contrapuesta, pero esta medida apunta a hacerla lo más inviable posible".

En cambio, la coordinadora "sí tiene una organización interna con su propia hoja de ruta, donde solo quienes tienen esa doble militancia participan", porque hay que dejar "claro que ha sido Teresa y su facción anticapitalista la que ha llegado a acuerdos con IU y otras gentes, al margen de Podemos Andalucía, es decir, de sus inscritos".

Por ello, "desde el Podemos Andalucía que no milita en IA, desde las gentes que votaron al mismo tiempo y con igual lealtad a Pablo que a Teresa, desde los que nunca la han cuestionado", al presumir también su lealtad a "un proyecto de renovación democrática y ética de la política", se hacen ahora una serie de preguntas, "ante una situación que se agrava por momentos, ante cada noticia".

PREGUNTAS

De este modo, en la plataforma se preguntan "quién ha sabido o sabe que hoy ha comenzado el plazo para presentar candidaturas, que termina este viernes, y que no hay reglamento publicado, ni una plataforma para hacer tal cosa aún en servicio".

"¿Dónde está diseñado el proceso de principio a fin, con reglamento posterior de primarias conjuntas, y con qué legitimidad democrática, desde un grupo motor no refrendado por las bases, ni consulta alguna sobre la iniciativa 'Andalucía Adelante', se va a establecer ese reglamento?", ha añadido.

También quieren saber en la plataforma si es más democrático "saltarse" lo que han dicho "el 92 por ciento de andaluces en Podemos, que la decisión de una corriente a la que pertenece una ínfima minoría, por sí y ante sí, proponiendo nada menos que desbordar a Podemos", no teniendo tampoco respuesta la pregunta de cuándo han decidido los inscritos que "Podemos deje de ser el eje de la confluencia, dándole a IU y esta a sus bases, mucho más poder de decisión y consulta, que a los inscritos de Podemos".

Finalmente, en la plataforma se preguntan por qué no se ha consultado a los inscritos en Podemos y si "puede hablar de democracia quien ha dictado un documento marco sobre confluencia al que no se le podían hacer enmiendas, si no era con dos tercios de los votos en cada círculo, y si se superaban todos los estadios hasta el Consejo Ciudadano Andaluz (CCA), este tenía la última palabra", obviando a la Asamblea Ciudadana Andaluza.

PROCESO "ANTIDEMOCRÁTICO"

A juicio de la plataforma, "esas exigencias fueron ilegales y el proceso fue antidemocrático, a lo Juan Palomo", porque tales exigencias para poder presentar enmiendas "las establece el mismo que redactó el documento, en el mismo documento", el cual "dictó, más que propuso, Jesús Rodríguez, y que él mismo aprobó como última instancia en el CCA, que ya ha demostrado que no nos representa".

Por eso también se preguntan cuándo han decidido los inscritos de Podemos Andalucía que Teresa Rodríguez, en nombre de esos mismos inscritos a los que no ha consultado, "se salte los acuerdos" que sí se han votado a nivel estatal y "¿quién tiene legitimidad para cambiar, nada menos que el censo, el código ético y el nombre" de Podemos Andalucía?.

Esa decisión "es, de facto, una afrenta al conjunto de Podemos Andalucía, y no solo a Pablo Echenique, ni al Consejo Ciudadano Estatal (CCE)", sino que "es una declaración unilateral, antidemocrática", que se ha tomado "so pretexto de la confluencia con IU y de una falsa soberanía andaluza, envolviéndose en la bandera de todos, usando las estructuras de Podemos que le dimos, para que dejar fuera de la confluencia, y sin decisión sobre el futuro de Andalucía, a la inmensa mayoría" de quienes conforman Podemos Andalucía.

"CAUDILLISMO"

Concluye la plataforma que es ahora, "cuando tenemos por delante derrotar a un régimen clientelar y corrupto con un proyecto ilusionante para nuestra tierra" y "cuando es tiempo de poner en valor el trabajo de mucha gente por el derecho a las pensiones dignas, por sacar a los trabajadores de la precariedad y el paro, por la igualdad real y el empoderamiento de las mujeres, y cuando es tiempo de recoger el programa de la gente para Andalucía", Teresa Rodríguez les "deja en la estacada", y les "desborda", les "supera", pero "no desde la democracia, sino desde el caudillismo".

Por todo lo anterior, agrega: "Todas las inscritas, junto al CCE, debemos emplazarnos para buscar la mejor salida, que no puede ser otra que decidir, entre todas, volviendo a ser Podemos para ser más Andalucía. Nos toca, Defender Podemos Andalucía".