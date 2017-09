Dastis reconoce que en ocasiones es "federalista", pero en el ámbito de la Unión Europea

Durante su conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid sobre el futuro de Europa, donde ha estado arropado por José Pedro Pérez-Llorca, uno de los 'padres' de la Constitución y predecesor en la cartera de Exteriores, Dastis ha señalado como imprescindible recuperar la implicación de la ciudadanía para asegurar la viabilidad de la Unión Europea. "El pueblo ha dicho basta, lo dijo en el rechazo a la constitución europea y lo dijo en el referéndum del Brexit, aunque creo que no ha sido contagioso", ha afirmado durante su intervención.

"Los ciudadanos no son el rival incómodo. Hay que escuchar la música de nuestros tiempos. Nuestra Europa es hoy más necesaria que nunca, pero hay que hacerlo con realismo, con prudencia, y escuchando a los ciudadanos", ha expuesto Dastis, que ha dicho sentirse "cómodo" hablando de la Unión Europea, a la que dedicó "casi en exclusiva" toda su carrera diplomática antes de recibir la llamada de Mariano Rajoy.

"Por es mi incredulidad cuando me ofrecieron", ha confesado sobre su incorporación el Gobierno el año pasado, que le alejó de Bruselas. "Se dice mucho que es difícil querer a Bruselas, pero para amar una cosa lo primero es conocerla", ha apostillado.

En ese sentido, ha reivindicado el proyecto de la Unión Europea que "nació de las ruinas" de las guerras mundiales y ha logrado prevenir conflictos. "Nadie puede discutir que logró su objetivo no solo de evitar la guerra, sino hacer la paz, que no es tarea sencilla", ha defendido, aunque Dastis admite que la Europa actual no es la "perfecta".

EUROESCÉPTICOS

El ministro de Asuntos Exteriores también ha admitido que Europa ha atravesado una crisis que "todavía no ha superado por completo" que se trasladó al ámbito político desde su origen económico y ha provocado, en su opinión, el auge de movimientos 'euroescépticos'.

En su receta para fortalecer la Unión Europea, Dastis señala la necesidad de emprender una "unión fiscal" entre los países miembros y "mejorar la gobernanza" de los 27, así como abordar los desafíos en seguridad frente al terrorismo internacional y mejorar la presencia y "fuerza" de Europa en el escenario internacional.

"No puede existir una estrategia global sin contar con la Unión Europea", ha dicho Dastis, que quiere una Unión Europea que sea "socio imprescindible" de toda potencia. Para ello, ha reclamado "afianzar" la unión con EE.UU., Canadá y los países latinoamericanos, con los que "hay que hacer piña", promover la "estabilidad en la vecindad inmediata mediterránea" y de Europa de este, implicarse en Oriente Medio y Asia Central, y mirar a África como el continente que tendrá "un papel de primer orden" en el siglo XXI.

También ha destacado la importancia de mantener en China a "un socio principal de la Unión Europea" sin tener que "asentir" a sus deseos, y mantener la relación con Rusia aunque, en palabras de Dastis, a veces sea "extraordinariamente compleja" y haga "desprecio" de valores "fundamentales" en la construcción europea.