Dastis cree posible que haya intentos de desinformación rusa en las elecciones catalanas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha dicho este lunes que no descarta que se produzcan intentos de injerencia rusa en forma de difusión de informaciones falsas de cara a las elecciones en Cataluña el próximo 21 de diciembre, si bien ha considerado prematuro adelantar si el Gobierno tomará medidas para impedirlo.

"Creo que es pronto para eso, pero a mí no me extrañaría. Seguiría una pauta que ha ocurrido en otras elecciones", ha opinado Dastis en una rueda de prensa en Bruselas, al ser preguntado por si teme este tipo de interferencias a través de las redes sociales e Internet de cara al 21D.

Precisamente este lunes Dastis ha alertado a sus socios de la Unión Europea de que la "manipulación y desinformación" lanzada contra el bloque comunitario desde redes en Rusia afecta también al "desarrollo democrático" en Cataluña.

La intervención del ministro español se ha producido en el marco de una discusión sobre la comunicación estratégica de la Unión Europea, en cuyo marco los Veintiocho aspiran a recabar datos sobre la propaganda y manipulación contra el proyecto europeo y también a difundir mensajes en positivo sobre los valores y las políticas del bloque.

Dastis ha querido aclarar que la preocupación por el efecto de la propaganda sobre Cataluña desde redes rusas --y venezolanas-- no es un asunto que haya introducido España expresamente en la agenda del consejo de ministros de Exteriores de la UE, sino que ha expuesto esta cuestión en un debate más amplio.

El debate ha concluido sin decisiones ni el compromiso de aportar recursos para frenar estas injerencias, aunque algunos de los países han abogado por "desarrollar esfuerzos" que permitan aumentar la contribución de cada uno tanto en términos financieros como humanos.

Una disposición expresada también por España, pero sin detallar, a la espera de "analizar el contexto" de las posibilidades, ha explicado Dastis.

Sobre el origen del tráfico de informaciones falsas relacionadas con el desafío independentista, Dastis ha advertido de que "no consta formalmente" que el Gobierno ruso "esté detrás" de estas actuaciones, pero sí que este país sea "punto de propagación" de los contenidos sospechosos, por lo que España ha "compartido" la información con Moscú.

El ministro ha corroborado los datos ofrecidos por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una entrevista a un medio alemán, en la que apunta a que un 50% de los perfiles falsos que han difundido información sobre Cataluña tiene su origen en Rusia y un 30% en Venezuela.

También ha asegurado que de todas las cuentas detectadas como sospechosas a partir del referéndum del 1 de octubre, solo un tres por ciento eran auténticas y que el resto, de las que no ha ofrecido cifra, "eran cuentas falsas montadas con el objetivo de manipular y repercutir informaciones inexactas".

NO CREE QUE HAYAN CONDICIONADO LA OPINIÓN "POR SÍ SOLAS"

"No soy experto en ciberseguridad, pero es evidente que son multiplicaciones de informaciones falsas, que contribuyen a fomentar la desinformación y la manipulación", ha continuado, para después matizar que no cree que hayan conseguido "por sí solas" condicionar la opinión de un país.

Finalmente, sobre la reunión del editor independentista y presidente del Grup Som, Oriol Soler, con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la embajada de Ecuador en Londres, Dastis se ha preguntado a qué dedicaron las "3 ó 4 horas" de reunión si no fue a esta cuestión.

"Ya me dirá usted si, como decía una antigua profesora mía, no es un parecer que no repugna a la razón que hayan recurrido a este tema sabiendo de qué pie cojea Assange y la vinculación ideológica de Soler", ha expresado.

Horas antes, sobre el mismo encuentro, Dastis advirtió de los "muchos indicios" que apuntan a que Assange ha tratado de manipular información para "afectar" el "desarrollo democrático natural" en Cataluña.