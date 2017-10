Dastis dice que Rajoy tendrá el apoyo de la UE si aplica el 155 porque se mantiene el desafío independentista

"Creemos que sí (lo entenderán). Es la aplicación del ordenamiento jurídico", ha asegurado Dastis a la prensa en Luxemburgo, en donde asiste a un consejo de ministros de Exteriores de la UE.

El jefe de la diplomacia española ha advertido de que la respuesta del Gobierno seguirá la línea marcada hasta ahora de actuar "de manera proporcionada, con precaución y con serenidad", si bien ha recalcado que no puede dejar de actuar ante una situación en la que Cataluña "siga manteniendo esa ilegalidad y esa rebelión" frente al orden constitucional.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reunirán en su tradicional cumbre de otoño este jueves y viernes en Bruselas, una cita en la que la crisis política en Cataluña "no está en el orden del día", según ha dicho el ministro.

"No sé si va a haber debate, no creo que tenga que haber debate, no está en el orden del día", ha indicado, para después asegurar que, en cualquier caso, el Gobierno no vería con preocupación que la cuestión surgiera en la cumbre, porque cuenta con el apoyo de todos sus socios.

"Estamos convencidos de que tanto las instituciones como nuestros socios están en la postura en la que nosotros creemos que deben estar: La defensa del Estado de Derecho y los valores de la Unión", ha remachado.

Por otro lado, ha eludido responder a si la aplicación del 155 se traduciría en una disolución del Gobierno catalán. Además, ha reiterado que el espacio para cualquier diálogo está en "la sede de representación ciudadana que son las Cortes".

También ha avisado de que el desafío independentista no es un asunto "entre Puigdemont y Rajoy", sino "entre Puigdemont y España", en alusión al conjunto de los partidos políticos y sociedad española, "incluida Cataluña".

Tampoco en la reunión de ministros de Exteriores de la UE a la que asiste en Luxemburgo ha surgido la cuestión, según el propio Dastis, que sí ha sido preguntado por ello en sendos contactos bilaterales breves con sus colegas británico, Boris Johnson, y francés, Jean-Yves Le Drian.

Con Johnson la conversación se ha iniciado por el interés del británico en agradecer a España la gestión tras el cese de la actividad de la aerolínea británica Monarch Airlines y después ha preguntado por la situación en Cataluña. El ministro francés, por su parte, le ha recordado el apoyo de Francia, que Dastis ha agradecido.

APOYO DE ALEMANIA Y SUECIA

A pesar de no ser parte de la agenda de los ministros este lunes, varios de ellos se han pronunciado sobre el desafío independentista al ser preguntado por ello por la prensa.

ALEMANIA: HAY MARGEN PARA EL DIÁLOGO

El ministro alemán Sigmar Gabriel ha dicho a su llegada que veía "margen de maniobra" para buscar una solución negociada en Cataluña, que permita "reducir tensiones".

"Apoyamos a todo el mundo que quiera acudir a la mesa de negociación para resolver estas cuestiones y llegar a una situación estable en Cataluña, así como también en España", ha dicho Gabriel.

Preguntado por estas declaraciones, Dastis ha restado importancia al hecho de que el jefe de la diplomacia alemana no hubiera situado expresamente esos esfuerzos dentro del orden constitucional español.

El español ha advertido de que "no todo el mundo vive con la misma intensidad" ni vigila "cada palabra" cuando se refiere a Cataluña y ha considerado "evidente" que Alemania mantiene una posición "indubitada" de apoyo a España.

En una comparecencia posterior, Gabriel ha vuelto a ser preguntado por Cataluña y ha reiterado el apoyo del Gobierno de Angela Merkel a "la unidad de España" y pedido que los pasos que estén por darse "se enmarquen dentro del marco constitucional español".

La ministra de Exteriores sueca, Margot Wallström, también ha apelado a la necesidad de diálogo para lograr una solución y ha incidido en "la importancia de gestionar la situación de forma considerada".

El ministro húngaro, Péter Szijarto, por su parte, se ha limitado a recordar que para Hungría el desafío independentista en Cataluña es un asunto "interno" español.