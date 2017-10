Dastis dice que Puigdemont no tendría medios para un gobierno paralelo y que no le interesa hacer algo "ilegal"

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, se ha mostrado convencido de que el cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no tendría "medios para hacer un gobierno paralelo" si quisiera intentarlo, porque los funcionarios acatarán la legalidad y, además, cree que ni a él ni a sus exconsejeros les interesaría hacer algo que "además de ineficaz sería ilegal".

En una entrevista en el canal británico Sky News, recogida por Europa Press, ha argumentado que "la realidad se impone y seguirá imponiéndose y (los consejeros cesados) verán que no pueden hacer algo sin la autoridad de la ley". "Estarían usurpando funciones, no creo que les interese hacer algo que no solo es ineficaz sino también ilegal", ha remachado.

El ministro respondía así a la pregunta de qué haría el Gobierno central si los consejeros cesados trataban de ir a sus despachos. "Si está insinuando que vamos a utilizar la fuerza para impedírselo, no creo que lo hagamos", ha respondido.

Con todo, justo después ha pedido cautela y no ha querido responder a preguntas hipotéticas --"veremos si eso pasa"-- y que ese puente se cruzará si se llega a él. El ministro ha recalcado que la aplicación del artículo 155 en Cataluña es "para asegurar, por un periodo de tiempo limitado, que se restaura la normalidad, que la vida puede seguir y que se pueden organizar las elecciones para que el pueblo catalán decida su futuro".

Dastis también ha dicho que el Gobierno confía en que los Mossos d'Esquadra "bajo el nuevo mando se comportarán razonablemente" y ha señalado que el mayor destituido ha aceptado su cese y ofrecido su apoyo al nuevo mando, que también pertenece al cuerpo. "Así que confiamos en que harán lo que tienen que hacer, que es asegurar la ley y el orden en Cataluña", ha remachado.

LA AUTONOMÍA LA VULNERÓ EL INDEPENDENTISMO

El ministro ha admitido que "fue realmente difícil" tomar la decisión de aplicar el artículo 155 en Cataluña, pero ha defendido que los que realmente vulneraron la autonomía catalana fueron "el anterior gobierno catalán y los que le dieron apoyo", mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy lo que intenta es restaurarla y que se vuelva a respetar la ley catalana y la Constitución española.

"No les quitamos la autonomía, en realidad la estamos restableciendo", ha argumentado el ministro, subrayando que "en los últimos meses (los independentistas) no estaban gobernando, no estaban respetando sus propias instituciones y simplemente estaban dando pasos totalmente antidemocráticos".