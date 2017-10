Dastis ve "mala idea" que Puigdemont no acuda al Senado: "Es una oferta de diálogo en la sede de la legitimidad popular"

"Me parece mala idea porque nosotros siempre hemos estado ofreciendo diálogo en la sede de la legitimidad popular, que no venga me parece una mala idea", ha dicho a su llegada a la sede de la Universidad CEU, donde ha ofrecido una conferencia sobre los retos de Europa.

El presidente de la Generalitat no comparecerá ante el Senado para alegar contra la aplicación del artículo 155 ni el jueves por la tarde ni el viernes por la mañana, tal y como le había ofrecido el presidente del Senado, Pío García-Escudero, al considerar que el Estado tiene decidido aplicar "igualmente" el 155 contra la autonomía catalana aunque hubiera comparecido.

"No perderemos el tiempo con aquellos que ya han decidido arrasar el autogobierno de Cataluña", ha explicado Puigdemont en un apunte en Instagram recogido por Europa Press.