Dastis: "Puede que los separatistas no destinasen dinero público al referéndum directamente, pero sí indirectamente"

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, considera posible que los separatistas "no destinasen dinero público al referéndum directamente, pero tal vez sí indirectamente" y ha pedido esperar que terminen las distintas investigaciones.

En una entrevista en el diario alemán 'Handelsblatt', recogida por Europa Press, el ministro explica que hay una investigación del Ministerio de Hacienda y otra de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y apuesta por esperar a que terminen todas para poder compararlas y aclarar posibles contradicciones.

Dastis responde así al ser preguntado por las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmando que no se gastó dinero público en el 'procés', cuando uno de los cargos que afronta el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y por el que se le ha pedido su entrega a Alemania, es el de malversación.

Por otro lado, el ministro afirma que sería "francamente absurda" una mediación internacional entre Cataluña y el Gobierno central, una posibilidad que han apuntado varios parlamentarios alemanes, porque "Cataluña es parte de España". "Una mediación de terceros sería para Puigdemont una victoria que no consiguió en las urnas", añade.

PUIGDEMONT YA NO ES INTERLOCUTOR

Dastis también deja claro que Puigdemont ya no es un interlocutor para el Gobierno español, puesto que "ha violado la ley, utilizado a la sociedad catalana para sus propios propósitos y huido de la Justicia" y ahora "impide a sus propios seguidores formar un nuevo gobierno" proponiendo candidatos que tienen cuentas con la justicia "y no pueden ejercer". "No es alguien con quien se pueda negociar", remacha.

Así, asegura que el Ejecutivo central quiere un nuevo Gobierno en Cataluña, pero que no puede presidirlo alguien que tenga cuentas con la justicia: "entre dos millones de separatistas deberían encontrar alguien sin problemas legales".

Y, sobre si la prisión preventiva para los líderes independentistas es una medida demasiado estricta, afirma que puede discutirse si la ley española lo es, pero que "es igual para todos los delitos".

Por otro lado, el ministro se muestra seguro del apoyo de los Gobiernos europeos puesto que lo que se está protegiendo "son los valores en los que se basa la UE, la democracia y el Estado de derecho". Mientras los independentistas afirman que ellos defienden la democracia, Dastis replica que "su democracia no sigue ninguna regla" y "si hay gente que está por encima de la ley, no hay democracia".