Dastis: "La deriva de Maduro y de los que le apoyan es muy preocupante y hay que ponerle freno"

Así lo ha puesto de manifiesto Dastis en una entrevista concedida al diario 'ABC', recogida por Europa Press, donde ha indicado que el pueblo venezolano "sigue esperando la convocatoria de elecciones mediante sufragio universal libre, igual y secreto".

"Hemos dejado claro que no reconocemos la Asamblea Constituyente ni vamos a reconocer los actos que emanen de la misma, porque no representa la voluntad de la mayoría de los venezolanos y creo que no es el camino hacia la restauración de la democracia", ha declarado.

A juicio del ministro, "vista la situación, hay que dar un paso más e incrementar la presión hacia el régimen". "Eso es lo que tratamos de hacer. Primero, no reconociendo a la Asamblea Constituyente y luego tratando de orientarnos específicamente a los responsables de la situación adoptando medidas individuales y selectivas para ellos", ha precisado.

En este sentido, Dastis ha aclarado que, desde su punto de vista, imponer sanciones económicas sería "contraproducente" para la sociedad venezolana. "A quienes tenemos que dirigirnos es a quienes son responsables de esa situación, con suspensión de viajes, no concesión de visados, etc", ha subrayado.

Preguntado sobre si le preocupa que puedan registrarse nuevos ataques a la Embajada de España en Venezuela o contra intereses españoles, el ministro ha reconocido que sí y ha agregado que el ataque a una sede diplomática es "especialmente grave".

Por otro lado, Dastis ha indicado que "posiblemente" viaje a La Habana en otoño para "sentar las bases" para que sea un "éxito" un viaje del Rey o del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Cuba antes de que en febrero del próximo año Raúl Castro deje la presidencia del país.

Respecto a la situación de Estados Unidos, el titular de la cartera de Exteriores cree que, "al final se van a ir tranquilizando las aguas y sobre todo en las relaciones con sus vecinos, se va a ir imponiendo la realidad de las relaciones internacionales".

"Mi impresión es que, poco a poco, eso está siendo así. Tanto en los cambios de personas como en quién tiene influencia en la política exterior, creo que las cosas van por buen camino. Los últimos cambios también van en la buena dirección. Me da la impresión de que el nuevo jefe de Gabinete de Trump es una persona templada que quiere establecer un mecanismo de funcionamiento de la Casa Blanca ordenado y más acorde con lo que es tradicional", ha dicho.

Finalmente, sobre el nuevo Plan África, ha señalado que la intención del Gobierno es celebrar una reunión España-África. "Hay una reunión UE-África a finales de este año y yo estoy tratando de multiplicar mis viajes y mis contactos para llevar adelante este programa", ha zanjado.