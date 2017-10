Dastis dice que el Gobierno quiere dialogar pero Puigdemont no deja otra posibilidad que el 155

El titular de Exteriores ha concedido una entrevista a la agencia italiana News Mediaset en la que defiende que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "quiere dialogar" sobre la crisis en Cataluña pero no así el presidente catalán.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el jefe de la diplomacia española ha subrayado que no acudiendo al Senado, el presidente catalán ha perdido la "oportunidad" de explicar ante la "representación política" cuáles son sus razones "para un comportamiento que es inexplicable para nosotros hoy en día".

Esta negativa al diálogo de Puigdemont, ha defendido Dastis, obliga al Gobierno del PP a aplicar el artículo 155 de la Constitución que, ha dicho, no se dirige a la suspensión del Gobierno catalán sino a "restaurar el Estado de Derecho" en Cataluña. "No queríamos activar el artículo 155 pero Puigdemont no nos ha dejado ninguna otra posibilidad", ha defendido.

Respecto a la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante el referéndum del pasado día 1 de octubre, Dastis ha subrayado que el Ejecutivo actúa con la "mayor cautela y la mayor mesura" para que esas imágenes no se vuelvan a repetir.

En cualquier caso, ha recordado que los incidentes que tuvieron lugar esa jornada fueron para "cumplir con un mandato no del Gobierno sino de los jueces" para impedir las votaciones en un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.