Dastis mantiene Gibraltar como una de las líneas rojas de España en la negociación del 'Brexit'

Así lo ha dejado claro este miércoles en el Congreso el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, que en sus declaraciones públicas se ha caracterizado por ser menos beligerante que su predecesor en el cargo, José Manuel García-Margallo, en el tema de Gibraltar.

"Cualquier disposición en el proceso del Brexit que pudiera afectar a Gibraltar en su relación con la UE ha de ser objeto de acuerdo entre España y Reino Unido", ha señalado Dastis en su primera comparecencia parlamentaria ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja para presentar las líneas generales de su departamento.

Es decir, el Gobierno sigue empeñado en aprovechar el Brexit para conseguir reanudar unas negociaciones bilaterales con Reino Unido en relación con Gibraltar que llevan paralizadas desde 2002, cuando Madrid y Londres negociaron una propuesta de cosoberanía que no se llegó a concretar, y que además recharazon los gibraltareños en un referéndum no vinculante.

Al igual que García-Margallo, Dastis sostiene que si Reino Unido se va de la UE, Gibraltar sale con él. De manera que si el Peñón, cuyos habitantes votaron abrumadoramente a favor de quedarse en la UE, quiere seguir dentro, su mejor opción es aceptar la fórmula de cosoberanía.

Pero si se empeñan en rechazar la cosoberanía, entonces cualquiera que sea el estatus futuro de Gibraltar con la UE tendrá que hacerse a través de un acuerdo entre España y Reino Unido. En este punto sí existe un matiz con respecto de la posición defendida por García-Margallo, que insistía en dejar a Gibraltar fuera de las negociaciones del 'Brexit'.

Dastis no habla de dejar a Gibraltar fuera de ese proceso, sino de que cualquier aspecto de la negociación del Brexit que pueda afectar a Gibraltar tendrá que ser objeto de un acuerdo bilateral entre Reino Unido y España, que no descarta ejercer el veto en la negociación del Brexit si no se respetan sus líneas rojas referidas a Gibraltar.