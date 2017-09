Dastis revela que EEUU no se siente "cómodo" con el Brexit y no ha querido abordarlo en la reunión Rajoy-Trump

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha revelado este miércoles que el Brexit no ha sido uno de los asuntos incluidos en el encuentro entre los gobiernos de Estados Unidos y de España porque la Administración estadounidense no se encuentra "cómoda" con el tema.

"No hemos hablado del Brexit porque a la Administración americana no le gusta hablar del Brexit", ha asegurado en un seminario sobre la Unión Europea poco después de aterrizar en Madrid procedente de Washington.

Dastis estuvo presente en el encuentro mantenido entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el español Mariano Rajoy y ha insistido en que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es un asunto del que los norteamerinos "no quieren hablar" porque "no están contentos" y "no se sienten cómodos".

Para el ministro, el Brexit es "un error notable" desde el punto de vista "estratégico e histórico" del Reino Unido y va en contra de la política exterior que ha desarrollado "durante siglos" en Europa. "Pero allá ellos", ha emplazado garantizando que España está dispuesta a ayudar "si se puede hacer algo".

El ministro no confía en que el Brexit pueda ser "reversible", pero tampoco ha querido descartar esa opción. "Si encuentran una solución para volver a plantear a su pueblo que no es el mejor de sus intereses nosotros estaríamos encantados", ha garantizado.

En cualquier caso, ha sostenido que "son ellos los que tienen que poner su casa en orden" y ha aludido a las diferencias en el seno de los partidos británicos y sus aspiraciones a "comerse el pastel y todavía mantenerlo".

En el futuro, ha asegurado que es "optimista" y habrá "un buen" acuerdo para su salida de la Unión Europa "que sea aceptable para todos". Según ha apuntado, la UE "nació sin Reino Unido y puede perfectamente sobrevivir y tener un futuro muy brillante sin el Reino Unido". "Siempre han estado incómodos dentro de la UE y será posible tener una relación productiva y provechosa para todos dede fuera", ha añadido.

DÉFICIT DE CONTROL EN ESPAÑA

En cuanto al papel de España en el seno de la Unión Europea, ha defendido su papel de "líder" en diversos asuntos como el terrorismo o la seguridad, aunque ha reconocido que "a lo mejor" no se "ha sido capaz de expresarlo públicamente" y darle "realce" como el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Dastis ha apuntado incluso que "muchas" de las cosas que ahora propone el presidente francés ya están encima de la mesa desde hace tiempo. Como el fiscal europeo para terrorismo y criminalidad, una propuesta española y que Macron ofrece "desplegando su capacidad oratoria y presentación", ha dicho Dastis puntualizando que no señala esta situación esto como una "crítica" al presidente francés.

En España también cree que hay "un déficit de control de la acción del Gobierno en la Unión Europea" y ha señalado directamente a la labor de las Cortes Generales. "Soy partidario de que los parlamentos nacionales jueguen un papel, pero hay que tomárselo en serio en los propios parlamentos nacionales", ha reseñado.