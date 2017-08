Dastis considera la Asamblea Constituyente como "la principal amenaza a la democracia" en el país

Según alerta en un artículo publicado en 'El Mundo', recogido por Europa Press, esta Cámara cuenta con competencias por encima de la propia Constitución, "por lo que puede ser utilizada por el chavismo para acabar con los últimos vestigios de democracia e independencia" en el país, y apunta a: "la fiscalía general, la Asamblea Nacional y la propia Carta Magna".

"España no reconocerá una Constituyente que no cuenta con un amplio consenso nacional, y que no ha sido elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal libre, igual, directo y secreto", ha reiterado Dastis, recordando la posición común adoptada por Bruselas esta semana.

Y con respecto a la posibilidad de imponer sanciones, ha defendido la iniciativa del Gobierno español para que la UE inicie el procedimiento para estudiar imponer "medidas restrictivas individuales, selectivas", como se ha hecho en otras situaciones de gravedad similar, ha puntualizado, descartando posibles sanciones económicas.

"Nos preocupa el futuro de los venezolanos y no vamos a tomar ninguna decisión que endurezca sus condiciones de vida, muy deterioradas ya por las erráticas políticas económicas de sus gobernantes", ha alegado el ministro de Exteriores.