Dancausa: "Es un problema muy grave que no se corten las filtraciones y no se respete la presunción de inocencia"

Dancausa ha hecho estas declaraciones tras la firma del Pacto Regional por la Cañada Real, preguntada por el informe de la UCO sobre un supuesto contrato irregular firmado por Cristina Cifuentes cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Ha asegurado que no ha leído el informe, pero que en Derecho "los procesos son contradictorios", ya que uno puede hacer una denuncia "pero hay que probarla y eso tiene que ser cierto".

La representante del Gobierno central en Madrid considera que actualmente "nos estamos cargando o hay una falta de respeto enorme" sobre la presunción de inocencia, "que es básica en el Estado de Derecho".

"Cualquier persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y hay que probar las acusaciones. A mí me parece intolerables las filtraciones de sumarios que son secretos, y hablan de datos que no están probados y que, por tanto, hasta que no haya una sentencia no tienen una realidad y no sirven para nada mientras no haya una sentencia. A cualquiera de nosotros se nos puede difamar, imputar un delito pero si eso no se prueba estaríamos difamando", ha dicho.

En ese sentido, Dancausa considera que "la falta de respeto a la presunción de inocencia es tremenda" cuando es algo básico en un Estado del Derecho, "que permite que cualquier persona puede defenderse de una acusación y otro tenga que probarla". "En este momento somos culpables los que somos inocentes. Los inocentes tenemos que demostrar que lo somos, cuando de toda la vida ha sido al revés", ha apostillado.

Respecto a su opinión la Guardia Civil, teniendo en cuenta que son los agentes de la UCO los que han realizado el informe sobre las mencionadas operaciones de Cifuentes, la delegada ha señalado que tiene "la mejor valoración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y desde luego d ella Guardia Civil, independientemente de ese informe". "Sí conozco el trabajo diario de la Comunidad, pueblos y distritos con unos resultados excelente, con una de las tasas de criminalidad mejores de Europa y es lo que tenemos que valorar", ha apuntado.

La delegada se ha referido, preguntada por los periodistas, al caso de Mercasa, por la que está siendo investigada junto a otros antiguos responsables de esta empresa pública exmiembros del Ayuntamiento. Dancausa ha indicado que sigue sin tener notificación oficial y todo lo que conoce es a través de los medios de comunicación y de la nota del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"La nota dice que estamos investigados, que es una cosa muy diferente de estar imputados. Por lo tanto, el Consejo de Administración de Mercasa está investigado, en una operación mercantil por un delito, según dice la denuncia, de deslealtad hacia la empresa, por lo que poco puedo añadir al comunicado que emitió la semana pasada", ha concluido.