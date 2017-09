Dancausa: Hay policía suficiente para garantizar la seguridad este fin semana

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha afirmado que este fin de semana hay policías nacionales suficientes para garantizar la seguridad en los actos a favor y en contra del referéndum y para los encuentros deportivos, y ha emplazado a todos a resolver las diferencias sin violencia y con madurez.

Antes de asistir a la apertura del Año Judicial 2017-2018 en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Dancausa ha garantizado que las cinco concentraciones comunicadas para este fin de semana en la capital -tres a favor de la unidad de España y dos a favor del derecho a decidir- estarán cubiertas por la Policía Nacional, y ha confiado en que transcurran "con normalidad".

Todas ellas están comunicadas a la Delegación del Gobierno y, por lo tanto, autorizadas, y ha explicado que ha habido más convocatorias que finalmente no se van a poder celebrar, o bien porque se han desconvocado o bien porque se han comunicado fuera de plazo.

A pesar del elevado número de agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil que se han enviado a Cataluña en estos días, Dancausa ha reiterado que todas las comisarías de Madrid están "cubiertas" y que "también hay grupos de reacción" para atender la seguridad en los actos convocados en Madrid y otros eventos, como partidos de fútbol.

Dancausa ha confiado en que no se produzcan altercados durante este fin de semana ni en Cataluña ni en el resto de España.

"Debemos comportarnos todos -los españoles y los que no se sienten españoles, y todos los catalanes-, con la suficiente madurez para tratar de resolver las cosas sin violencia; sería lo deseable y a lo que tenemos que apuntar, a que no haya violencia aunque pensemos diferente", ha pedido, antes de recordar que la violencia "nunca es buena para nada, no es solución a ningún problema".