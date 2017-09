Dancausa asegura que hay policía suficiente para cubrir las 5 concentraciones autorizadas en fin de semana

En declaraciones a los medios en la apertura del año judicial en Madrid, Dancausa ha dicho que hay cinco concentraciones convocadas para este fin de semana, tres a favor de la unidad de España y dos a favor del derecho a decidir. "No se si se trata de radicales", ha indicado al ser preguntada por concentraciones convocadas por grupos radicales.

En todo caso, ha asegurado que "todas estarán cubiertas por la Policía Nacional" y ha esperado que transcurran con "normalidad como deben ser". Están comunicadas y por tanto autorizadas, ha apuntado para añadir que hay alguna más que al final no se va a llevar a cabo porque se convocó después o porque fue presentada fuera de plazo.

Dancausa ha asegurado que hay policía suficiente para velar por la seguridad en estas concentraciones y también para cubrir el partido, ya que "a pesar de que ha ido mucha Policía Nacional y Guardia Civil a Cataluña, todas las comisarías están cubiertas y hay grupos de reacción para cubrir este tipo" de concentraciones.

Ha esperado que no haya violencia, y ha sostenido que los españoles y "los que no se sienten españoles" deben comportarse "con la suficiente madurez para tratar de resolver las cosas sin violencia", ya que "no es la solución"

"Creo que debemos comportarnos todos los españoles y los que no se sienten españoles, catalanes , con la suficiente madurez para tratar de resolver las cosas sin violencia, lo deseable y lo que todos tenemos que apuntar aunque pensemos diferente", ha concluido.