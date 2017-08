EL PP VE "DISPARATADO" LIMITAR LAS PLAZAS TURÍSTICAS EN LUGARES COMO BALEARES

Google Plus

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, considera "disparatado" limitar las plazas turísticas como ha propuesto el Gobierno de Baleares como medio para combatir la creciente fobia a los turistas por parte de los vecinos afectados.

Preguntado expresamente por ello en una rueda de prensa, Hernando precisó que no le consta un plan específico del Gobierno contra esas protestas.

En todo caso, subrayó, la 'turismofobia' es "un error, una aberración, como la xenofobia", que no es algo "propio de un país como el nuestro".

Reiteró que el turismo es un elemento de crecimiento de la economía española y hay que "saber distinguir" la necesidad de corregir "abusos ocasionales" de un intento "disparatado" de limitar el número de turistas, algo que le parece "un delirio" y que merece una explicación sobre si piensan poner alambradas en caso de que lleguen "dos o tres más" de los permitidos.

Hernando cree que el debate está "desenfocado", como lo está el "ataque" a una fuente de riqueza que representa el 10% del PIB.

Pidió además que se estudie si esas fórmulas de alquiler de viviendas tan denostadas son las que permiten que personas y familias de rentas bajas puedan pagarse unas vacaciones a las que con otras fórmulas de alojamiento no podrían acceder.

