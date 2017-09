CATALUÑA. IGLESIAS LLAMA A DISCULPARSE A LA DIPUTADA DE SU PARTIDO QUE RETIRÓ BANDERAS ESPAÑOLAS EN EL PARLAMENT

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este jueves que debería pedir disculpas la diputada de Catalunya sí que es Pot Angels Martínez, que el miércoles retiró de los escaños del Parlamento autonómico banderas de España que habían colocado los representantes del PP.

“Debería pedir disculpas”, dijo Iglesias en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Servimedia, donde cuestionó que Martínez retirara las enseñas españolas después de que los diputados del PP abandonaran el hemiciclo para no participar en la votación de la Ley del Referéndum.

Al mismo tiempo, sobre la situación creada en Cataluña con la aprobación de la consulta secesionista, el líder de Podemos pidió afrontar la situación con “diálogo” y no recurriendo a la Justicia o las Fuerzas de Seguridad.

“No utilicemos”, afirmó, “ni a la Policía ni a los jueces para resolver un problema político. Un dirigente que se escuda detrás de los jueces o detrás de la ley es irresponsable. Hay que escuchar. La actitud de búnker de algunos nos ha llevado a esta situación”.

“REFERÉNDUM CON GARANTÍAS”

Iglesias defendió que “lo que ocurre en Cataluña se va a resolver con un referéndum con garantías”, al tiempo que pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que “no se escude en la ley y la Constitución” para solucionar el “conflicto político catalán”.

El líder de la formación morada demandó “altura de Estado y sensatez” para evitar las "escenas de Valle-Inclán” que se vivieron este miércoles en el Parlamento de Cataluña. Aunque reconoció que Junts pel Sí tiene responsabilidad en lo ocurrido, culpó al PP de ser “el primer responsable” por haber llevado el estatuto catalán al Tribunal Constitucional.

“El PP no puede dar ni media lección de democracia ni en España ni en Cataluña”, afirmó. Sostuvo que lo visto este miércoles en el Parlament “desprestigia” a la institución, pero que lo que debería dar “vergüenza democrática” es la corrupción en el PP.

Además, criticó que Rajoy no le llamara para abordar la crisis en Cataluña, como sí ha hecho con los líderes de Ciudadanos y el PSOE, a los que ha citado este jueves en Moncloa. “Parece que solo ha decidido llamar a quienes piensan como él, a Rivera y a Sánchez, que se acerca más al PP de lo que le gustaría a las bases de su formación”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso