DISCAPACIDAD. EL 77,8% DE LOS MILITARES CON DISCAPACIDAD ESTÁ EN EDAD LABORAL

Google Plus

Un total de 10.907 personas cuentan con algún tipo de discapacidad en el seno de las Fuerzas Armadas. De ellas, 8.484, un 77,8%, se encuentran en edad laboral, si bien 5.501, alrededor del 65%, tiene más de 50 años, lo que podría representar un impedimento para acceder a un puesto de trabajo.

Así consta en el ‘Mapa de la Discapacidad de las FAS’, un documento presentado este viernes en la sede de la Fundación ONCE en Madrid. En este acto estuvieron presentes la directora general de Personal del Ministerio de Defensa, Adoración Mateos; el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso; y el jefe de la División de Apoyo al Personal del Ministerio de Defensa, Enrique Cortés.

También participaron la directora general de Inserta, Virginia Carcedo; la directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Pilar Villarino; y el jefe de la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas, José Miguel García Real.

El documento lo ha elaborado Fundación ONCE en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013, a través de Inserta Empleo, y tiene como objetivo facilitar el desarrollo de acciones futuras que mejoren la calidad de vida de los militares con discapacidad, especialmente en todo aquello referido a favorecer su reincorporación en el mercado laboral.

Para su redacción, se ha contado con la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles (Acime) y con la colaboración del SIIS Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga.

RETRATO ROBOT

El perfil del militar que cobra algún tipo de prestación por discapacidad es el de un hombre (97,9%) con una edad media de 57,5 años, que ingresó en las Fuerzas Armadas antes de cumplir los 20 y que procede del Ejército de Tierra.

Una vez que se ha retirado de la vida militar como consecuencia de su discapacidad, se concentra mayoritariamente en zonas de tradición castrense, como Madrid (12,7%), Cádiz (10%), Murcia (7,2%), Sevilla (5,6%) o La Coruña (5,2%).

El informe también aborda las posibilidades de inserción laboral de los militares con discapacidad atendiendo a su edad. Cabe destacar que la mitad de ellos tiene entre 50 y 64 años, un 22,2% tiene más de 65 y el 27,4% menos de 50.

En la actualidad, un total de 2.368 militares cuentan con la incapacidad permanente total y tienen entre 18 y 49 años. Este grupo, según el estudio, es aquel que conforma un objetivo de actuación prioritaria tanto por las posibilidades de inserción laboral como por la predisposición que puedan tener para participar en estas actividades.

“FIRME COMPROMISO” DE DEFENSA

Ante esta situación, Carcedo resaltó el “firme compromiso” del Ministerio de Defensa con el desarrollo de “políticas para el mundo de la discapacidad”. Esta labor, dijo, “no se podría llevar a cabo sin la inestimable ayuda” del colectivo de las personas con discapacidad.

A su vez, Donoso consideró que los datos de este estudio son “muy importantes” para seguir trabajando en la integración del colectivo de los militares con discapacidad y mostró su disposición a elaborar “planes específicos” en colaboración con el Ministerio de Defensa para llevar a buen puerto esta tarea.

Al mismo tiempo, Villarino comentó la utilidad del estudio para que las entidades del sector social trabajen en aras de mejorar las condiciones de vida de los militares con discapacidad, al tiempo que Cortés hizo un llamamiento a las empresas españolas para que contraten a personas con discapacidad al ser individuos que se “integran mejor” en los equipos de trabajo y resultar “más productivos”.

Por último, Carcedo subrayó que los militares con discapacidad tienen “grandes valores” y dejó claro que la sociedad les tiene que dar la oportunidad de formarse e insertarse laboralmente.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso