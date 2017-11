DISCAPACIDAD. ACIME CONDECORA A 16 PERSONAS POR SU APOYO A LOS MILITARES Y GUARDIAS CIVILES CON DISCAPACIDAD

- Entre los galardonados se encuentran José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE; Lourdes Márquez de la Calleja, jefa de Relaciones Sociales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, y Pilar Villarino, directora ejecutiva del Cermi. La Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (Acime) entregó este miércoles su Medalla al Mérito a 16 personas por su apoyo a los miembros de las Fuerzas Armadas y del Instituto Armado con discapacidad.

El acto tuvo lugar en el salón de actos del Instituto de Historia y Cultura Militar, situado en el Acuartelamiento ‘Infante Don Juan’ de Madrid.

La Medalla al Mérito de Acime tiene como finalidad “recompensar y distinguir a quienes mantengan conductas de destacado mérito o relevancia en favor de los fines e ideales que inspiran a la asociación y, por tanto, a los militares y guardias civiles con discapacidad”.

Entre los 16 premiados se encuentran la Fundación Incotesa; Lourdes Márquez de la Calleja, jefa de Relaciones Sociales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE; Pilar Villarino, directora ejecutiva del Cermi; José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE; Arsenio Fernández de Mesa, ex director general de la Guardia Civil; Irene Domínguez-Alcahud, exsubsecretaria de Defensa; el coronel Jesús de Ramos Calvente, exsecretario del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas; el contralmirante Pedro Ángel García de Paredes, director de Asistencia al Personal de la Armada, y Susana Camarero, ex secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

También fueron reconocidos Ignacio Tremiño, portavoz de discapacidad del PP en el Congreso de los Diputados; el teniente general Teodoro Baños, jefe de Mando de Personal del Ejército de Tierra; el teniente general Pedro José Abad Gimeno, jefe de Mando de Personal del Ejército del Aire; el almirante Francisco Cortés Uría, jefe de Mando de Personal de la Armada; el teniente general Eduardo Zamarripa Martínez, director general de Infraestructura del Ministerio de Defensa; María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, y Adoración Mateos Tejada, directora general de Personal del Ministerio de Defensa.

El acto comenzó con un breve resumen de presentación del Libro de Actas del V Seminario Internacional sobre Discapacidad Militar, que se celebró en Sevilla en noviembre del año pasado a cargo de Ramón Rodríguez expresidente de Acime.

Posteriormente, éste y José Andrés Cano Sánchez, presidente en funciones de Acime, procedieron a entregar las distinciones.

AGRADECIMIENTOS

Durante su turno de agradecimientos, Martínez Donoso reafirmó que “el apoyo a las personas más vulnerables es la única manera de conseguir una sociedad más justa y más solidaria”.

Por su parte, Martínez de la Calleja destacó la necesidad de poner en marcha aquellas medidas que sirvan para reconocer “la valía, la generosidad y la competencia de los militares con discapacidad, que tanto han dado a España”.

A su vez, Villarino comentó el “enriquecimiento personal” que le ha supuesto conocer en primera persona los valores que emanan de la cultura de defensa y la importancia de luchar por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Del mismo modo, Tremiño subrayó que ha aprendido de los militares la importancia de la “lealtad institucional” y la “honestidad personal”, mientras que Fernández de Mesa afirmó que los militares con discapacidad son un “ejemplo para toda la sociedad española”.

En esa línea, Camarero definió como “amigos, aliados y cómplices” a los militares con discapacidad y Domínguez-Alcahud manifestó que este colectivo “nunca estará solo”.

El coronel De Ramos Calvente puso de manifiesto que en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas se han tratado 15 propuestas relacionadas con la discapacidad en el ámbito castrense y el contralmirante García de Paredes dijo que es una “obligación” colaborar con el colectivo de la discapacidad.

El teniente general Baños anunció que próximamente se aprobará el reglamento de integración de las personas con discapacidad en el Ejército de Tierra.

Por último, los tenientes generales Abad Gimeno y Zamarripa Martínez, el almirante Cortés Uría, Mateos Tejada y Gonzalo Rivas, director general de Discapacidad de la Junta de Andalucía (que acudió en representación de Sánchez Rubio, ausente por celebrarse en esta comunidad el Debate sobre el Estado de la Comunidad), agradecieron la “excelente labor” que desarrolla Acime.

