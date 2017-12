CATALUÑA. EL DIRECTOR DE GAD3 PLANTEA VETAR “INTERFERENCIAS” JUDICIALES EN CAMPAÑA PORQUE LO DE SIJENA BENEFICIÓ A LOS INDEPENDENTISTAS

El sociólogo Narciso Michavila, director de GAD3, planteó este viernes en el Fórum Europa impedir que los jueces puedan provocar “interferencias” en las campañas electorales con sus decisiones, ya que considera que la decisión judicial sobre las obras de Sijena hizo que PP y PSC perdieran sendos escaños en Lleida en favor de los independentistas.



Michavila hizo esta consideración en un encuentro informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, en el que analizó los resultados del 21-D junto a Belén Barreiro, directora de Myword y expresidenta del CIS.

Al explicar los resultados de los comicios de este jueves, el director de GAD3 se refirió a que su empresa detectó al inicio de la campaña que el PP mantenía un escaño por Lleida y que el PSOE logra otro.

Añadió que, tras la decisión judicial de sacar las obras de Sijena del Museo de Lleida para llevarlas a esta localidad turolense, los dos escaños en disputa en la provincia leridana pasaron a manos de los independentistas.

“INTERÉS PARTIDISTA”

En este sentido, se preguntó por qué la legislación electoral impide hacer encuestas en los seis días anteriores a unos comicios y no valora la repercusión de convocar una huelga en un aeropuerto o que un juez pueda tomar decisiones como la de Sijena.

Michavila destacó que lo que sucedió en este caso es que, al inicio de la campaña del 21-D, un juez decidió “a las cuatro de la madrugada enviar a la Guardia Civil no a detener a unos terroristas que van a cometer un acto contra la seguridad, sino para llevarse unas piezas de arte sagrado en un proceso que dura dos años”, en referencia al caso de las obras de Sijena.

El director de GAD3 añadió que debe existir “independencia judicial”, pero “a lo mejor cuando empiezan las campañas, como en España son muy breves, sólo dos semanas, habrá que legislar para que no haya interferencias en el voto”.

Defendió estudiar esta restricción a las decisiones judiciales porque las elecciones catalanas de este jueves “no eran en Aragón, eran en Cataluña”. Añadió que “buena parte de la no subida” del PSC el 21-D el líder de esta formación, Miquel Iceta, “se la debe a su compañero de partido, ahora presidente de Aragón”, Javier Lambán.

Este sociólogo relacionó esta cuestión con el hecho de que en la política española “está primando el interés partidista por encima de la visión del Estado”.



