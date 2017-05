PSOE. LA DIRECCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO RECLAMA INTERLOCUCIÓN CON SÁNCHEZ

La dirección del Grupo Parlamentario Socialista está a la espera de que el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ponga en contacto con ellos para establecer la línea que va a desarrollar la nueva dirección del partido.

Fuentes parlamentarios subrayaron que desde la victoria en las primarias de este domingo no han tenido interlocución alguna con el secretario general electo en un momento en el que el grupo parlamentario carece de portavoz tras la dimisión de Antonio Hernando. Pese a ello, aseguran que han seguido con el trabajo diario que les corresponde.

Una vez que se ha fijado que el debate sobre la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, será el 13 de junio, el PSOE debe decidir qué diputado defenderá la posición del partido.

Además, el PSOE tiene, como el resto de grupos parlamentarios, 48 horas para decidir si presenta una moción de censura alternativa a la presentada por diputados de Unidos Podemos.

Oficialmente, para el Congreso Hernando sigue siendo el portavoz del grupo. De hecho, esta mañana la presidenta, Ana Pastor, habló con él en la ronda de llamadas que realizó con portavoces para cerrar la fecha del debate de la moción de censura.

Todavía el Grupo Socialista no ha comunicado a la Mesa de la Cámara el nombre de la persona que se hará cargo de la Portavocía del grupo parlamentario.

Según ha podido saber Servimedia, Sánchez está cuadrando agenda para cerrar una reunión con el presidente de la Gestora, Javier Fernández.

DECISIÓN CON LA GESTORA

El nuevo líder del PSOE puede decidir pero no aprobar las decisiones, una función que todavía es competencia de la Gestora, que se creó el 1 de octubre tras la dimisión de Sánchez.

Aunque el Congreso Federal no tiene que ratificar al nuevo secretario general, como sí ocurrió en 2014, éste no tiene capacidad política. Esto es así porque en el PSOE las decisiones las toma un órgano colegiado y todavía no se ha elegido a la Comisión Ejecutiva que acompañará al secretario general en la dirección del partido.

Por ello, hasta la constitución de la Mesa del Congreso Federal, la dirección del partido le corresponde oficialmente a la Comisión Gestora.

Sánchez ya mantuvo este lunes una conversación telefónica con Fernández en la que, según ha podido saber Servimedia, le indicó que le trasladaría las decisiones que fuese acordando para hacer la transición.

En estos momentos, el secretario general medita si acometer un cambio general en la dirección del Grupo Parlamentario Socialista o simplemente centrarse en la sustitución temporal del portavoz. En este último caso se apunta hacia dos miembros de la actual dirección que podrían asumir ese cometido de manera interina: el portavoz adjunto quinto, José Luis Ábalos, que ha sido el coordinador de la candidatura de Sánchez, y Meritxell Batet, actual portavoz adjunta segunda.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso