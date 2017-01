LOS DIPUTADOS ‘DESCANSAN’ DOS SEMANAS TRAS UN AÑO MARCADO POR LA INESTABILIDAD POLÍTICA

Google Plus

Los diputados del Congreso disfrutan estas navidades de dos semanas de descanso en la actividad parlamentaria tras un año especialmente convulso por la celebración de dos elecciones generales, negociaciones para la formación de Gobierno y la reelección de Mariano Rajoy como presidente del Ejecutivo.

2016 ha venido marcado por la inestabilidad política tras la celebración de dos comicios generales que han señalado especialmente el transcurso de este año, al inicio del cual los parlamentarios de Unidos Podemos y de Ciudadanos irrumpieron por vez primera en las Cortes Generales. Los resultados del 20 de diciembre de 2015 condicionaron por ello el trancurso parlamentario que se iniciaría en 2016.

No obstante, 2017 se presenta como un año no menos cargado de actividad como el 2016. El ajetreo parlamentario dará paso ahora a los debates internos en el seno de las distintas formaciones en un año marcado por la elección de nuevos liderazgos en los respectivos congresos.

Es el caso del PSOE, que celebrará su congreso federal tras la renuncia de Pedro Sánchez a la Secretaría General al defender su ‘no’ a Rajoy, o de Podemos, que celebrará en el mes de marzo su congreso estatal, el llamado ‘Vistalegre II’, y en el que renovará los órganos de dirección de la formación morada.

Ciudadanos reelegirá previsiblemente a Albert Rivera (en el congreso del 4 de febrero) como presidente de la formación naranja y el PP acogerá del 10 al 12 de febrero la Congreso Nacional del partido al que Mariano Rajoy acude como único candidato.

El 1 de febrero se reanudarán los Plenos en el Congreso de los Diputados y con ello la normal actividad parlamentaria. Mientras tanto, el mes de enero servirá de ‘tregua’ para los grupos parlamentarios que, aun volviendo de las fiestas de Navidad, no acudirán a la Cámara Baja con regularidad. Así que la ‘vuelta al cole’ de los partidos tras el periodo navideño se producirá el 9 de enero, tras la festividad de Reyes.

Ahora, los principales líderes se encuentran descansando de un año especialmente marcado por la inestabilidad política. Por ejemplo, Rajoy ya se encuentra en Galicia con su familia para disfrutar de un breve descanso y dar la bienvenida a 2017.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, realizó su última aparición a través de un vídeo el pasado miércoles, a través del cual pedía perdón a la militancia de la formación morada tras unos días enmarcados en los dimes y diretes del debate interno de cara a ‘Vistalegre II’. Por ahora, se encuentra apartado de la opinión pública disfrutando de la naturaleza y acompañado de su familia y sus dos perros.

