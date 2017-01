EL PSOE DICE QUE LA DIMISIÓN DE VIDAL NO EXIME A PUIGDEMONT DE EXPLICARSE EN EL PARLAMENT

Google Plus

El diputado por Madrid y encargado de la ponencia política para el próximo Congreso del PSOE, Eduardo Madina, considera que la dimisión del senador de ERC Santiago Vidal no exime al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de dar explicaciones en el Parlament sobre las declaraciones en las que señalaba que han obtenido datos fiscales de los catalanes de forma ilegal.

"Hay dos elementos inquietantes y uno no sabe qué pensar, si es peor ver a un juez mintiendo o ver a un senador diciendo esta verdad. En cualquier caso, la dimisión de Santiago Vidal no absuelve a Puigdemont de hacer lo que el PSC ya le ha pedido en el Parlament".

Así se expresó Madina en una rueda de prensa que ofreció en la sede del PSOE en Madrid, donde compareció para explicar el esquema de la ponencia política que coordinará de cara al congreso federal.

Remarcó que Puigdemont tiene que dar "muchas explicaciones, pero una es la principal: tiene que demostrar que es falso que su propio Gobierno autonómico ha estado utilizando procedimientos ilegales en la utilización y obtención de datos secretos". A su juicio, el presidente debe acudir al Parlamento para explicar "de una santa vez y de forma contundente qué ha pasado aquí".

Por otra parte, preguntado por las afirmaciones de Vidal sobre acuerdos de ERC con Pedro Sánchez, Madina se limitó a decir que esa es una "buena" pregunta a hacer al exlíder socialista en el acto que tiene mañana en Sevilla.

