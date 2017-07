EL PSOE INSISTE EN LA DIMISIÓN DE RAJOY “POR LA CORRUPCIÓN, POR SU INACCIÓN EN CATALUÑA Y PORQUE ESPAÑA ES LÍDER EN DESIGUALDAD”

Google Plus

La dirección socialista insistió este lunes en pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque tras declaración en la Audiencia Nacional por la ‘trama Gürtel’ “puede acabar como imputado” por la supuesta corrupción en el PP, por su “inacción” ante el desafío secesionista en Cataluña y porque España es líder en desigualdad.

En rueda de prensa desde Ferraz, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, incidió en la petición de dimisión al jefe del Ejecutivo que realizó la pasada semana el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y después de que los socialistas se sumaran a Unidos Podemos en la petición para que Rajoy comparezca en sede parlamentaria por los supuestos casos de corrupción del PP.

La vicesecretaria general socialista demandó la dimisión de Rajoy por tres motivos. El primero, porque se trata del “primer presidente” en democracia que ha declarado por supuestos casos de corrupción en su partido y “puede acabar como imputado”. También por su “inacción” y su “incapacidad” para gestionar la crisis territorial y el desafío secesionista en Cataluña y, por último, “porque España está en el ranking de desigualdad”.

“Le pedimos que por dignidad de las instituciones de nuestro país presente su renuncia ante el jefe del Estado”, subrayó. Explicó, no obstante, los acuerdos a los que ha llegado con el Partido Popular, como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y en materia de crisis territorial “respaldamos a Gobierno y lo vamos a seguir haciendo”.

Sobre la petición de convocatoria de un Pleno extraordinario para que Rajoy comparezca en el Congreso, aseguró que “a día de hoy” no tiene constancia de que la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, haya pensado en poner fecha a la Diputación Permanente antes de final de agosto, aunque puntualizó que parece que la presidenta de la Cámara no tiene “ningún interés” en que este órgano debata la solicitud de comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso