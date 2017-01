EEUU. DASTIS DICE QUE TRUMP “DIFÍCILMENTE” ENCONTRARÁ “MEJORES ALIADOS” QUE LOS EUROPEOS CONTRA EL YIHADISMO

Google Plus

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, subrayó este jueves en el Foro España Internacional que el presidente electo de EEUU, Donald Trump, “difícilmente” encontrará “mejores aliados” que los Estados miembros de la Unión Europea para luchar contra el yihadismo.

En un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el jefe de la diplomacia española afirmó que con la llegada de Trump a la Casa Blanca se abre una “nueva etapa” en las relaciones con un país “amigo, aliado” y con el que se comparten “cruciales intereses” de índole económica y de seguridad” y "proyección exterior”.

Apeló a los lazos históricos y culturales entre ambos países para asegurar que los españoles y los estadounidenses reclaman “profundizar en nuestra relación y aprovechar el vasto potencial juntos”.

El ministro defendió que tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como él mismo ya han comenzado a tender puestos con la Administración Trump, lo que le permitió aseverar que “no es momento de poner de relieve nuestras diferencias sino lo que nos une”.

Tras declararse un “firme defensor” del vínculo trasatlántico –“pieza clave para la estabilidad y la prosperidad”-, destacó que la Unión Europea es un “proyecto esencial” para EEUU por compartir los principios, valores e ideales” con la “democracia más antigua del mundo moderno”.

Ante las críticas que Trump ha vertido sobre la Unión Europea, Dastis dijo que una Europa unida es un “factor de estabilidad” para la comunidad internacional. “EEUU difícilmente encontrará mejores aliados que los europeos en la lucha contra el yihadismo”, sentenció.

No obstante, manifestó que la relación con EEUU va más allá de la seguridad y también tiene una importante vertiente económica. “A partir del día 20 (cuando Trump tome posesión) el día a día se fundamentará en el diálogo permanente de dos socios y aliados sobre la agenda internacional”. “Coincidiremos y discreparemos pero siempre sobre la base sólida de intereses comunes”, exclamó.

Dastis dejó claro que la llegada de Trump a la Casa Blanca no pondrá en cuestión las bases que EEUU tiene en España. Aprovechó para afirmar que a medida que éste ejerza el poder se dará cuenta del funcionamiento de la Alianza Atlántica.

“En términos bilaterales estoy absolutamente convencido de que nadie pondrá en cuestión la utilidad de las bases en aras de nuestra seguridad y defensa intereses comunes”, comentó.

Por último, dijo no temer una ‘pinza’ entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, y explicó que España debe aspirar a tener una “relación estratégica y madura” con Rusia sin dejar de denunciar aquellas acciones que lleve a cabo este país y que son “inaceptables” desde el punto de vista del derecho internacional.

“Apoyamos sanciones, pero somos conscientes de que Rusia es interlocutor imprescindible en muchos puntos de la agenda internacional”, zanjó.

