PSOE. DÍAZ DICE QUE EL 'NO' A RAJOY SE DEFIENDE GANANDO ELECCIONES

- No permitirá que se modifique el artículo 2 de la Constitución para reconocer a Cataluña como nación. La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, lanzó este lunes varios mensajes directos a Pedro Sánchez, como que el 'no' a Rajoy se defiende ganando elecciones.

En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, Díaz indicó que el “origen” de la actual situación del partido son las derrotas electorales de Sánchez como candidato, porque el PSOE obtuvo en ellas los “peores” resultados.

"Defiendo el 'no a Rajoy', pero (para eso) hay que ganarle. Se defiende ganando y no bloqueando las instituciones", manifestó.

“Estamos así porque hemos tenido los dos peores resultados electorales en esta democracia a manos de la derecha más débil, en sus horas más bajas, y hemos sacado 90 y 85 escaños, y ese es el origen de la situación que estamos atravesando”, declaró.

Díaz afirmó que no se va a “resignar” y por ello se dejará la piel para vencer en estas primarias y poner rumbo a una nueva victoria electoral del PSOE, al tiempo que recordó en reiteradas ocasiones la tesis de que “la única vez” que fue candidata le ganó “por mucho a la derecha y por mucho más a Podemos”, en referencia a las pasadas elecciones en Andalucía, donde sacó 10 y 20 puntos de diferencia, respectivamente.

RESPETO A LA MILITANCIA

Reclamó “respeto entre compañeros” y dijo que está “en contra de que se use el rencor y el odio” y que se asiente dentro de su partido. Y también defendió que todos los militantes son iguales y que no se pueden hacer distinciones según a quién apoyen.

A este respecto, lanzó un nuevo mensaje a los que dicen que está lejana a la militancia al afirmar que a “la candidata del aparato resulta que la han avalado más militantes”, y ha logrado el récord en la recogida de avales del PSOE.

A este respecto, lanzó la propuesta de que “el PSOE tiene que regular la participación de la militancia” para que se aclare "cuándo (la militancia) debe participar en las decisiones", pero dejó claro que no deben usarse para “esconderse detrás de la militancia para no asumir responsabilidades”.

Díaz avanzó que la misma noche de las primarias, si es vencedora, pedirá a Sánchez y a Patxi López -los otros dos candidatos- que le “ayuden a hacer más grande al PSOE”, y no descartó incluso ofrecerles que formen parte de la Ejecutiva.

Defendió que hace “políticas de izquierdas” al frente de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y que “otra cosa son discursos”, porque las “políticas de izquierdas las hacemos los socialistas que estamos al frente de los gobiernos y las alcaldías”.

Se mostró “convencida” de que no habrá ruptura en el partido tras estas primarias, al tiempo que afirmó que se dejará la piel para ganar, y cree que “el resultado en votos será mayor que el de los avales recibidos”, que fue de 63.000 militantes. Y “en absoluto” cree que habrá una escisión en el partido, porque el “PSOE es mucho PSOE”, y aspira a ser la secretaria general del todos, al margen de a quién hayan respaldado.

En la entrevista recogida por Servimedia, la lideresa andaluza corrigió un mensaje de Sánchez para evitar que se asiente la “postverdad” y apuntó que “la única vez que se ha quitado a un secretario general aquí (en el PSOE) fue a Tomás Gómez”.

“Aquí no se ha quitado a un secretario general (por Pedro Sánchez), aquí se ha ganado a una propuesta del secretario general” de hacer un congreso exprés, que fue lo que se votó en el Comité Federal que concluyó con la dimisión de Sánchez.

CATALUÑA

“Lo que no voy a hacer nunca es decir una cosa ahora y otra dentro de dos meses en campaña o en función del rincón de España donde me encuentre. Lo que defiendo en Cataluña lo defiendo en Andalucía, como cuando considero que quien ataca al PSOE me va a tener en frente, y no voy a justificar nunca las derrotas electorales desde la aritmética”, manifestó.

Y acto seguido apuntó que no va “nunca a admitir la modificación del artículo 2 de la Constitución", porque el partido llegó a un “consenso en Granada donde decidió con claridad el modelo de Estado federal” que defendían.

Por ello, destacó el empleo de la palabra 'nación' con vinculaciones de Estado. “La palabras tienen piel, si pretende ser una nación para ser un Estado, que es el debate de fondo, no estoy de acuerdo. Si pretenden que se reconozca una fuerte identidad nacional”, recordó que Andalucía recoge en su estatuto que son “una realidad nacional”, pero los andaluces no buscan la independencia.

Estas alusiones las hizo, sin citar, al reconocimiento que hace ahora Sánchez de que “España es una nación de naciones y Cataluña es una nación” y a que en su proyecto presentado en febrero apuesta por “una reforma constitucional federal, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, que debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución”.

