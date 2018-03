ETA. ZOIDO ELEVA A TRES LOS DETENIDOS POR ENALTECER A LA ETARRA GONZÁLEZ PEÑALBA

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró este martes que son tres y no dos las personas que han sido detenidas esta mañana por participar, a finales del pasado año, en el homenaje a la etarra fallecida Belén González Peñalba.



Zoido se refirió a esta cuestión en la rueda de prensa que dio para explicar el operativo especial de tráfico para Semana Santa y el nuevo modelo de vigilancia en carretera.

En esta comparecencia, el ministro fue preguntado por la ‘operación Aurresku-Carmen’, de la que había informado previamente Interior, en la que la Guardia Civil había efectuado detenciones en relación con el homenaje en noviembre pasado a la etarra González Peñalba con motivo de su fallecimiento

El titular de Interior no aportó las identidades de los detenidos, pero indicó que eran tres y no dos las personas que habían sido arrestadas hasta las once y media de este martes, aunque no se descartan nuevas detenciones.

González Peñalba falleció el pasado mes de noviembre con 59 años de edad a causa de un cáncer. Esta etarra formó parte en los años setenta del ‘comando Madrid’ que cometió algunos de los atentados más sanguinarios de la banda criminal. En los años ochenta se integró en la dirección de la organización terrorista y participó en las negociaciones que la banda mantuvo con los Gobiernos de Felipe González y José María Aznar.



