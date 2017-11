UN DETENIDO EN SAGUNTO POR TERRORISMO YIHADISTA

Google Plus

Agentes de la Brigada Provincial de Información de Valencia y de la Brigada Local de Sagunto de la Policía Nacional, bajo la coordinación de la Comisaría General de Información, han detenido este lunes en Sagunto (Valencia) a un hombre por su presunta integración en el aparato de captación de la organización terrorista yihadista Daesh y traslado de yihadistas a zona de conflicto.

Según informó el Ministerio del Interior, con sus actividades de adoctrinamiento, el detenido, de 47 años, de nacionalidad marroquí y en situación irregular en España, actuaba como caja de resonancia de los mensajes e instrucciones que Daesh lanza a sus integrantes para una mayor difusión y consecución de sus objetivos.

"Además, era un potente instigador capaz de crear el caldo de cultivo idóneo para que cristalicen de manera efectiva en la mente de los nuevos adeptos la idea de cometer atentados terroristas", agrega la Policía.

Las investigaciones policiales han concluido que el detenido fue el principal responsable de reclutar y enviar a Irak, en noviembre de 2014, a un joven marroquí de 26 años, que residía con su familia en Sagunto y que cometió un atentado terrorista suicida que costó la vida a 33 soldados iraquíes y causó decenas de heridos con un camión lleno de explosivos tan sólo mes y medio después de su llegada. En el tiempo que ambos compartieron en Sagunto, el fallecido dormía de manera habitual en el domicilio del ahora detenido.

Tras difundir comentarios de exaltación a la figura del terrorista por su muerte, el detenido en Sagunto continuó con su labor de captación y adoctrinamiento de personas de su entorno, con las que se reunía bajo estrictas medidas de seguridad. Además, actuaba como referente de ellos en Internet, aleccionándoles no sólo en el acceso a los contenidos más reservados de Daesh, sino también en eliminar toda pista en la Red que pudiera implicar ser detectados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

"El detenido mostraba una personalidad asocial, deducida de su aislamiento y no integración pública que le llevaba a evitar todo tipo de contacto con aquellas personas que no profesan su religión en los mismos términos que él", indicó Interior.

La operación, que continúa abierta, se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y la coordinación de la Fiscalía.

Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a 206 terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior y a un total de 251 desde principios de 2015.

