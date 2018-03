DETENIDO EN CANARIAS POR DIFUNDIR UN VÍDEO SEXUAL DE UNA EXNOVIA BRITÁNICA A LA QUE CHANTAJEÓ DURANTE AÑOS

Google Plus

La Policía Nacional ha detenido en Canarias a un hombre por haber difundido un vídeo sexual de una mujer británica con la que mantuvo una relación en 2012 en Ibiza y a la que desde entonces venía chantajeando para seguir viéndose a cambio de no difundir la grabación.



Según informó la Policía, el detenido residía en la localidad de Maspalomas (Las Palmas de Gran Canaria) y ha sido puesto a disposición judicial.

La investigación comenzó cuando los agentes recibieron una información, a través de Interpol, en la que la Policía de Humberside (Reino Unido) solicitaba colaboración para esclarecer una denuncia allí interpuesta.

La denunciante, de nacionalidad británica, denunció ser acosada y extorsionada durante los últimos cuatro años por un hombre al que conoció en sus vacaciones en Ibiza en el año 2012.

EN PÁGINAS PORNO

En esas fechas ambos mantuvieron relaciones sexuales que fueron grabadas, presuntamente, sin el consentimiento de la mujer. Cuando la víctima indicó que no deseaba seguir con la relación, el detenido advirtió la existencia de las grabaciones y que no dudaría en publicarlas si fuera preciso.

Por este motivo, accedió a continuar visitándole en Ibiza y Gran Canaria cada cierto tiempo, trasladándose a esas ciudades desde Reino Unido, aunque finalmente rompió la relación. Al poco tiempo descubrió la existencia del vídeo en varias páginas pornográficas.

Tras diversas gestiones, los agentes lograron la identificación del varón y le detuvieron en la localidad de Maspalomas (Las Palmas de Gran Canaria) y ha sido puesto a disposición judicial.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso