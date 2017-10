DOS DETENIDAS EN DOS HERMANAS (SEVILLA) POR DIFUNDIR BULOS SOBRE BOMBAS EN LOS COLEGIOS

La Policía Nacional ha detenido en Dos Hermanas (Sevilla) a dos mujeres que difundieron por Whatsapp bulos sobre la colocación de bombas en colegios de esta localidad, lo que generó situaciones de pánico entre padres y estudiantes.

Según informó la Policía, las dos mujeres, que no tienen relación entre sí y no actuaron según un plan premeditado, difundieron en chats de familias de escolares mensajes de audio que hablaban de la supuesta colocación de explosivos en el colegio de sus hijos.

Las detenidas, que serán acusadas de desórdenes públicos, atribuían estas bombas a un supuesto clan de delincuentes de origen turco relacionado con los asesinatos acaecidos recientemente en Dos Hermanas.

El pánico generado entre los miembros de los grupos de mensajería instantánea, provocó que muchos de los padres que leyeron los mensajes se personaran en el centro educativo para sacar a sus hijos ante el temor de que les pudiera pasar algo.

FALSO INCENDIO

En los audios se alertaba de amenazas de un supuesto clan, formado por ciudadanos turcos, relacionado con los asesinatos de una mujer, su hija y la pareja sentimental de la primera ocurridos recientemente en Dos Hermanas.

Además, se recibió una llamada en el 112 alertando del supuesto fuego en el colegio, lo que generó la actuación urgente de la Policía Nacional y de los bomberos, quienes comprobaron cuando llegaron al lugar de los hechos que se trataba de una falsa alarma.

Una vez restablecida la calma en la localidad, la Policía inició la investigación de los hechos, analizando la llamada realizada al 112 así como los diferentes audios enviados por el chat. Finalmente se consiguió la identificación de las dos personas presuntamente responsables de su difusión y que este miércoles fueron detenidas, cada una de ellas en su domicilio.

La investigación también aclaró que no existe relación entre ambas y que no fue una actuación premeditada. Tras ser oídas ambas fueron puestas en libertad con cargos, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

