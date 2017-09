CATALUÑA. EL PSOE DESVINCULA AL GOBIERNO DE LOS REGISTROS Y DETENCIONES EN LA GENERALITAT

Google Plus

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, desvinculó este miércoles al Gobierno de la operación de la Guardia Civil en Barcelona que ha detenido a cargos de la Generalitat y está registrando sedes del Gobierno catalán.

Preguntado en los pasillos del Congreso por esta operación que está en marcha, Ábalos recordó que en España “todos los registros” se hacen por resolución judicial y que, por tanto, “no responde a ninguna decisión del Gobierno”.

A este respecto, indicó que al PSOE les “preocupa” el “deterioro” de la convivencia, la legalidad y la democracia en Cataluña, por lo que apeló a que los que tiene “alguna responsabilidad” tengan que ser “muy prudentes y mesurados”.

Por otra parte, Ábalos restó importancia a la situación de ayer cuando el PSOE votó en contra de una PNL de Ciudadanos en apoyo a la legalidad en Cataluña y a la división que se generó en el grupo parlamentario socialista porque sólo “una compañera votó en otra dirección”. Señaló que “sólo una” -Soraya Rodríguez- ha reconocido ese voto contrario pese a que hubo un total de 4 abstenciones socialistas y que eso no supone ruptura en el grupo.

Sobre la posición contraria del PSOE, Ábalos explicó que fue la “actitud tan retadora y desafiante” de Ciudadanos lo que les “obligo a cambiar” la posición, porque por la mañana eran partidarios de abstención o votar a favor si el partido de Albert Rivera asumía la enmienda presentada por el PSOE.

Ante el rechazo de Cs a la enmienda del PSOE, Ábalos criticó esa actitud porque no les “cabía en la cabeza” que Ciudadanos rechazara la enmienda del PSOE.

Por su parte, el diputado del PSOE y expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que estaba entre los contrarios al cambio de posición en el PSOE, reconoció que le hubiera gustado que en la reunión del Grupo Parlamentario se hubiera hablado “más tranquilamente” de la cuestión y que “no cambiáramos de opinión sin explicar ese cambio”. “Yo soy muy disciplinado y voté lo que dijo la dirección”, zanjó.

Sobre Cataluña, Barreda se mostró partidario en los pasillos del Congreso de “hablar más” sobre Cataluña y, por ello, apostó por hacer una sesión monográfica para “hablar a fondo” del desafío secesionista, alegando que no tiene “mucho sentido” seguir tratando el tema “de manera tangencial” en la Cámara Baja.

