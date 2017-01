ZOIDO DESTACA QUE LA ONCE REALIZA UNA “IMPAGABLE LABOR DE SOLIDARIDAD Y ENTREGA”

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, destacó este martes la “impagable labor de solidaridad y entrega a los demás” que realizan la ONCE y su Fundación, motivo por el que esta última recibió este martes la Medalla de Plata al Mérito Policial.

La entrega de esta distinción tuvo lugar en el complejo policial de Canillas, en Madrid, coincidiendo con el 193º aniversario de la creación de la Policía Nacional. La medalla a la Fundación ONCE fue recogida el presidente de esta institución y de la ONCE, Miguel Carballeda, en un acto en el que también se reconoció a la Organización Nacional de Trasplantes, a la que se ha concedido la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. También se impusieron otras medallas y se entregaron diplomas a agentes en activo o ya jubilados que han destacado por su servicio a España.

En la ceremonia, presidida por el ministro, estuvieron también el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto; el director general de la Policía, Germán López; el de la Guardia Civil, José Manuel Holgado; así como otras autoridades policiales y judiciales.

En su intervención, Zoido destacó la “impagable labor de solidaridad y entrega a los demás” que realizan la ONCE y la Organización Nacional de Trasplantes, así como el “servicio público” que prestan ambas organizaciones.

"REALMENTE ORGULLOSOS"

En este sentido, el ministro agradeció que, al recoger la medalla, el presidente de la ONCE asegurase que los vendedores del cupón se sienten más seguros todos los días al saber que están patrullando los policías nacionales y los guardias civiles. El titular de Interior agradeció estas palabras y dijo que son una buena muestra de la labor que realizan las Fuerzas de Seguridad del Estado.

A este respecto, Carballeda dijo textalmente que los vendedores del cupón salen “mejor” de sus casas todos los días al saber que los agentes estatales velarán por su seguridad. Al mismo tiempo, se refirió a la importancia de la lucha “contra la puñetera lacra del juego ilegal”.

Asimismo, el presidente de la ONCE también aludió a que se siente “realmente orgulloso” de haber propuesto en la última edición de los premios Princesa de Asturias que se distinguiese a la Policía Nacional, puesto que es un reconocimiento que dijo comparte la “inmensa mayoría” de la sociedad.

"PASOS MUY IMPORTANTES"

Por su parte, el director de la Policía, Germán López, se refirió a cómo su institución ha colaborado con la ONCE para dar “pasos muy importantes” para la eliminación de barreras a las personas con discapacidad. En este sentido a aludió a la implantación en las comisarías de bucles magnéticos para personas sordas y otros sistemas para mejor integración del colectivo de la discapacidad.

López aludió a que otra iniciativa han sido acciones formativas con el fin de prevenir delitos que afectan a personas con discapacidad, como pueden ser los vendedores del cupón de la ONCE.

Por su parte, el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz, también agradeció la “extraordinaria labor” de la Policía Nacional y cómo su actuación contra el tráfico de órganos y contra la alteración de las listas de espera de trasplantes ha servido para que España siga siendo “referente mundial” en este terreno.

