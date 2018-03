ROBLES DESTACA QUE, “MAL QUE LES PESE A ALGUNOS”, LOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTAS SIGUEN “TRABAJANDO PARA SER LA ALTERNATIVA DEL CAMBIO”

Google Plus

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, restó importancia a posibles diferencias en el seno del grupo parlamentario y afirmó que, “mal que les pese a algunos, los diputados socialistas trabajan “para ser la alternativa del cambio”.



En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Robles dijo que hay “gente interesada en la posverdad”, cuando se le preguntó por la información de 'El País' sobre las diferencias en el grupo como resaca de las primarias del partido. Robles, que destacó el “honor” que siente de ser la portavoz, afirmó que el socialista es un grupo de 84 hombres y mujeres que trabajan “mucho” y en el que no importa que haya debate y, aunque a algunos no les guste van “a seguir trabajando para ser la alternativa del cambio".

Destacó que en la reunión del grupo “todos” han manifestado la “voluntad de trabajar porque creemos seriamente en el proyecto del PSOE”, como “un proyecto de cambio de gobierno”, con un trabajo “con muchísima seriedad, rigor, sin buscar foto ni primeras planas”.

Según fuentes parlamentarias consultadas por Servimedia, en la reunión semanal de los parlamentarios socialistas, varios diputados quisieron dejar claro que no cuestionan a la dirección y otros pidieron que se deje de filtrar a los medios.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso