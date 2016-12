C´S SE DESMARCA DE CUALQUIER NEGOCIACIÓN PARA NOMBRAR A JUECES POR SER "UNA TRAMPA A LA DEMOCRACIA"

Google Plus

La dirección de Ciudadanos se desmarcó este martes de cualquier negociación que pueda darse entre el PP y el PSOE para nombrar a magistrados del Tribunal Constitucional, algo que la formación naranja considera que es una "trampa a la democracia".

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el secretario general del Grupo de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, subrayó que su partido prefiere "no estar" en una negociación encaminada a que las formaciones políticas nombren a los magistrados del Tribunal Constitucional.

Argumentó que los jueces tienen que ser "independientes" del poder político y que "no hay trampa más grande a la democracia" que la designación de esos magistrados por los partidos. Es "un tic de la vieja política" que el PP y el PSOE quieren mantener, denunció.

Gutiérrez alertó de que es una práctica que la sociedad rechaza aunque esos partidos quieran "no enterarse" y sigan dando la espalda a ese tipo de demandas. "Luego se extraán de las cosas que pasan y de los resultados electorales", ironizó.

